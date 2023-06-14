打壓亞裔？延遲通知獎學金 維州最大公校系統拒提交報告

維州 最大的費郡公校 系統(FCPS)日前因延遲通知部分學生獲得獎學金榮譽的消息，接受維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)的全面調查，該公校系統也展開獨立調查，但公校官員12日以「律師—委託人保密特權」及對員工安全的保護為由，拒絕向州檢察長提交調查報告。

維州多郡市至少13所高中從去年12月至今年1月陸續被指，刻意推遲告知學生在「國家優秀獎學金計畫」(National Merit Scholarship)中獲得嘉獎的榮譽，其中涉及大量亞裔 學生，邁爾斯稱此為惡意打壓亞裔的行為，因此決定徹查此事，包括對費郡公校系統的全面調查。

費郡公校系統也展開獨立調查，3月底該郡教育總監雷德(Michelle Reid)表示，該郡28所高中裡，有八所因學校人員失誤或溝通不當，沒有及時通知獲嘉獎的學生，但此事與族裔完全無關，涉案學校也沒有貶低任何學生的用意，以此反駁邁爾斯先前的懷疑和指控。

邁爾斯後來試圖傳喚費郡公校系統的調查報告，根據費郡公校的聲明，該報告由Sands Anderson PC律師事務所撰寫，內容包括一些證人的訪談內容；雷德通過視頻向社區表示，該公校系統已向法院遞交文件，拒絕邁爾斯的要求，因報告關乎律師與委託人之間的保密特權，此外也要保護公校人員的安全。

費郡公校也發布聲明稱，「公校已全面配合州檢察長的調查，向州檢察長提交的文檔和數據資料也與公校向Sands Anderson律師事務所提供的一樣」，因此州檢察長無需再要更多信息。

此外費郡公校也擔憂邁爾斯將把調查報告公開，「費郡公校部分教職已因此事遭威脅和騷擾，州檢察長對此也完全知情。公校不會將教職人員的安全置於有風險的境地。」

邁爾斯辦公室發言人拉西維塔(Victoria LaCivita)說，費郡公校的這份聲明，顯示該公校自認為他們能免於維州的反歧視法案，「費郡公校(的說法)證明他們只會在政治立場無衝突(politically convenient)的時候遵守法律。但沒有任何公校系統凌駕於法律之上。如果調查報告沒有任何錯誤或涉及不當行為，那公校就應當公開。」

費郡公校此前也根據獨立調查報告草擬了新規，提高各高中處理學生獎學金榮譽作業規範。