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不論企業規模 芝7/1起最低時薪全調至15元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥市從7月1日起，不論企業大小，員工最低時薪均調高到至少15元。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市從7月1日起，不論企業大小，員工最低時薪均調高到至少15元。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市市長強森與芝市商務與消費者保護局(BACP)6日共同公布該市最低時薪的新標準細節，下月開始，芝城企業員工至少21人者，最低時薪將從15.4元提高到15.8元，員工人數4到20人的公司，最低時薪則從14.5元調漲到15元。

至於小費員工人數超過21及以上的公司，最低時薪將從9.24元提高到9.48元，小費員工低於20人的企業，時薪從8.7元提高到9元。

強森也提到，BACP將向非盈利組織Arise Chicago提供10萬元資金，進行有關芝加哥勞動法的宣傳與教育，芝市相關勞動法的信息，可查詢：Chicago.gov/Labor Standards。

所有在芝加哥設有商業設施的雇主，或需要取得該市商業執照才能經營的雇主，必須遵守芝市最低時薪規定，此外，任何在兩周內於該市工作兩小時或更多的員工，也必須予以支付最低時薪。

強森說，工薪階層與工薪家庭應該要知道他們的工資將跟上通貨膨脹的步伐，此外，從7月開始生效的改善版「公平工作周條例」(Fair Workweek Ordinance)，將進一步確保成千上萬芝城人有更能預期的工作時間表，讓勞工們可以把生活與工作平衡得更好。

「公平工作周條例」包括七個行業：建築服務、醫療保健、酒店、製造業、餐飲業、零售、倉儲業，如果企業在全球至少有100位雇員，或是經營餐廳者有250位雇員與30處營業點，員工時薪收入低於或等於30.8元，或年收低於或等於5萬9161元的話，都包括在該條例執行範圍，雇主依照新版本規定，必須向員工提供「可預測的工作時間表」，一旦要求員工變動工作時間，則需做出相對補償。

芝加哥的最低工資標準，也適用於青年臨時就業計畫，任何24歲或以下者，如受雇或從事由非盈利組織、政府機構協調的就業工作，從7月1日起，最低時薪增加到13.5元，例如目前市府推出的暑期工讀，就將依照新的標準支付打工青少年。

一旦遭遇支領時薪未達最低標準的芝市員工，可撥打311舉報，或上網：311.chicago.gov，如經查確認雇主違規，市府可處以最高達10萬元的罰款。

最低時薪 芝加哥 芝城

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