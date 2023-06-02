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美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)
正值壯年的潘明華遭歹徒開槍射殺。(前員工提供)

密蘇里州中餐館「聖路易廚房」(St. Louis Kitchen)日前發生一起疑搶劫引發的致命槍擊案，38歲的華裔東主潘明華(Faming Pan，38歲)與同在餐館工作的56歲廚師均遭歹徒開槍擊中，其中潘明華腹部中彈當場死亡，廚師腳部中槍受傷送醫，兇嫌仍在逃。

潘明華的友人表示，潘接手該家餐館經營了10年，好不容易生意穩定卻遭此橫禍，令人震驚與不捨。

根據聖路易大都會警局表示，該起致命槍擊案發生在5月30日晚間9時45分，地點為聖路易市靠近Kingshighway與Kensington十字路口的「聖路易廚房」中餐館，附近商家表示當晚有聽到好幾聲槍聲，警察在案發後幾分鐘就趕到現場。

(影音來源：KMOV St. Louis YouTube)

死者家人向當地媒體New 4說，潘明華及另一名員工是在餐館打烊後走出餐廳時遭遇搶劫，過程中劫匪向受害兩人開槍，潘明華與員工均不幸中槍而導致一死一傷。

也有熟悉死者的親友向本報透露，搶匪疑為「聖路易廚房」的前非裔員工，前陣子遭潘明華開除，沒多久該名前員工回到餐館打劫，人高馬大的潘明華試圖反擊，卻沒想到對方有槍而被殺，不過，警方未確認親友說法，僅表示目前全案仍在調查，也希望民眾踴躍提供線索。

潘明華來自福州，他在10多歲時就跟著父母移民美國，然後一直從事中餐工作，他與父母在10年前接手了聖路易地區的「聖路易廚房」中餐館，後來結婚生子也持續在餐館工作，是親友眼中「非常勤奮、顧家」的好男人。

「聖路易廚房」位於非裔聚居區，因此員工、顧客都以非裔為主，前員工沃克(John Walker)聽到前老闆遭槍殺的消息後說，「我不敢想像他的妻子回家後，該如何向年幼的孩子說爸爸在工作中遭到搶劫去世？」

該餐館的助理經理塔特(Charmella Tate)說，潘明華既善良又無私，獲知老闆遭遇不幸後，員工們聚集餐館前追憶潘明華，「案發時老闆跟他的弟弟正要下班，據我所知，搶匪開槍打了他」，塔特不懂為何劫匪搶劫後還要射殺潘明華。

據警方稱，語言障礙讓他們很難確認槍擊原因，警方也接到附近商家提供的監視錄影，其中包括拍下了槍擊經過的影片。

警方紀錄顯示，「聖路易廚房」曾報警多次，包括今年3月一起入室盜竊。

聖路易亞裔商會(St. Louis Asian-American Chamber of Commerce)主席馬立克(Omar Malik)表示，這起槍擊案不管原因為何，仍是屬於針對亞裔的暴力事件，令人感到不安。

餐廳的工作人員目前正試圖為潘家籌集捐款，槍擊案發生後，餐館至今仍然關閉，警方呼籲有任何線索，請撥打「犯罪終結者」(CrimeStoppers)電話：(866)371-8477。

槍擊事件發生的地點就在「聖路易廚房」外。(google map截圖)
槍擊事件發生的地點就在「聖路易廚房」外。(google map截圖)

槍擊 中餐館 非裔

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