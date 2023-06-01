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智慧車款偷偷記錄各項個資 竟都是經過車主同意

編譯胡立宗／即時報導
智慧車款正在偷偷記錄車主的各項個資。（取自FOX News）
智慧車款正在偷偷記錄車主的各項個資。（取自FOX News）

越來越聰明的車子，固然方便了車主，但同時也偷光車主的隱私。

福斯電視台（FOX26）報導，一輛車平均會用到1400枚晶片，車主可以獲得GPS導航，持續上網，也可以在緊急狀況下通知警察人在何處，但是沒有幾個人知道，諸如GPS、Bluetooth、Apple CarPlay、Android Auto等等方便程式，以及車輛本身，同時也在蒐集你的個資，而且這些都是合法的，因為最初購車的合約裡都有小到看不見的隱藏條款（fine print）。

Privacy4Cars創辦人Andrea Amico接受FOX訪問時指出，車子跟筆電、手機一樣，是個超級個資蒐集器，包括車主是誰，你去了哪裡，透過內建麥克風與鏡頭蒐集到的生物特徵，以及你在車上打的電話、傳的訊息，車子都會記錄下來，而且車廠可以合法使用。多數車商在轉賣之前都會清除舊資料，但也有車商會把資料提供給車廠。

要如何知道自己的個資有沒有被「賣」掉，新推出的網站vehicleprivacyreport.com能夠幫你查詢被蒐集的個資，以及幫你刪除這些資料。只要輸入車輛辨識碼VIN，vehicleprivacyreport.com就會列出那些個資已經被記錄且分享給車廠或第三方了。Privacy4Cars的APP則能幫你清除掉車上的個資，這點對於租用車輛的人來說特別方便，還車前先把個資刪光光。

個資 警察 晶片

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