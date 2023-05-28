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德州達拉斯防校園槍擊 發放「小熊維尼安全手冊」家長氣炸

編譯俞仲慈／綜合28日電
德州達拉斯學區為了防範校園槍擊事件，在學校發放一本小熊維尼安全手冊，卻由於事前未知會家長，給不少家長造成困擾。(美聯社)
德州達拉斯學區為了防範校園槍擊事件，在學校發放一本小熊維尼安全手冊，卻由於事前未知會家長，給不少家長造成困擾。(美聯社)

德州達拉斯學區為了防範校園槍擊事件，日前在學校發放一本「小熊維尼(Winnie the Pooh)安全手冊」，由於事前未知會家長，給不少家長造成困擾，同時此一作法也引來民主黨人的嘲諷。

辛蒂·坎波斯(Cindy Campos)有一個五歲的兒子，有一天兒子從學校帶回一本小熊維尼童書，並央求媽媽和他一起閱讀，結果坎波斯翻開來一看，發現內容竟然是校園發生槍擊時如何自保的安全手冊，讓身為家長的坎波斯非常難以接受，她表示：「真的很難，因為正在對他講睡前故事，基本上，應該以活潑的方式介紹此書，然而這本書一點也不可愛。」

對於家長的反彈，達拉斯獨立學區(Dallas Independent School District)在一份聲明中表示：「最近孩子們帶一本手冊回家，我們是希望家長和孩子一起討論如何在這種(校園槍擊)情況下保命自救。」並補充道：「很遺憾，我們沒有為家長提供任何指導或相關資料，對於造成困擾深表歉意。」

坎波斯表示，雖然不反對發放安全手冊的用意，但認為學區事前應知會家長，並尊重家長處理方式，坎波斯坦承會在另一起校園槍擊案發生時，再為孩子介紹這本安手冊，她強調：「我會利用自己的時間來處理這件事。」

不過小熊維尼安全手冊已引來民主黨人嘲諷，加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)在推特發文表示：「小熊維尼現在正在教導德州的孩子們了解槍擊案，因為民代們沒有勇氣捍衛孩子的安全，也沒有勇氣通過最基本的槍枝管制法。」

據了解，小熊維尼安全手冊是由總部位於休士頓的Praetorian Consulting出版社發行，書冊封面寫道：「如果有危險，就讓小熊維尼和其夥伴們告訴你，應該怎麼辦。」 書中內容強調：「如果有危險，不要害怕，要像小熊維尼一樣躲起來，直到警察出現，應該鎖好門、關閉走廊、關掉電燈，以免被其他人發現。」

槍擊 民主黨 學區

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