Netflix動起來 聘請阿諾史瓦辛格擔任「行動長」

阿諾史瓦辛格擔任Netflix行動長的宣傳片。(取自YouTube)

動作明星阿諾・史瓦辛格重回影壇,這次不僅演出Netflix 的新片「FUBAR」,還擔任起Netflix的行動長。他在最新宣傳影片中一語雙關地詮釋了action的兩重意義,「沒有人比我更愛動作片(action)」,所以「我同意擔任Netflix的行動長(Chief Action Officer)」。

Netflix經歷過訂戶成長速度下滑的難關後,近期開始試圖脫胎換骨,包括打擊帳號分享等行為,而最新一波的行動則是邀請阿諾擔任行動長,雖然實際權責仍不清楚,但第一支影片公布在YouTube 平台才一天,就已經獲得239萬次觀看,宣傳威力十足。

這支兩分鐘的影片,開頭是阿諾開著坦克壓扁停在Netflix大樓前的轎車,然後宣稱沒有人比他更愛動作(行動),因此他當了行動長。鏡頭接著轉到辦公室,當員工遞上一份提案時,阿諾帥氣地說「規模還要更大」,然後影片撥放了Netflix的系列新片,包括The Night Agent(暗夜情報員)、Extraction 2(驚天營救2)、The Witcher(獵魔士)、Heart of Stone(鐵石心腸)、與楊紫瓊 參演的黑色家庭喜劇The Brothers Sun。