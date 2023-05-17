看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

夏季出遊旺季將至，如何確保住宿的旅館 都夠乾淨呢？一個方法是上當地衛生局的網站，他們都會定期檢查餐廳與泳池的衛生度。另一個則是上網查閱美國汽車 協會（AAA）對北美2萬6000家旅館的衛生檢查報告（aaa.com/diamonds/%24），依照乾淨、服務品質分為三鑽、四鑽、五鑽。

FOX記者近日就跟著AAA的563號檢查員看看Westin Houston Downtown的實際情況，AAA檢查員都是匿名的，而且也不會事先讓旅館知道他們要來檢查。檢查員最簡單的測試方法有二，第一先看鏡子上面有沒有水痕或殘留物，第二是用手拭過淋浴間的地板確定有沒有毛髮或殘留物，這樣一來很快就能知道浴室乾不乾淨。

至於房間內是不是有仔細打掃過，可以檢查以下幾個地方：第一是翻開沙發座墊，看看有沒有細屑或是雜物。第二是類似電話等物品底下是不是碎屑或灰塵。最後就是用三磷酸腺苷（ATP）試劑檢查桌面、洗手枱等處是否有細菌，這在新冠疫情 後特別重要。

最後則是確認細節，例如燈會不會亮，看看沙發或窗簾後面有沒有髒東西。當天到訪的Westin Houston Downtown一切合格，其總經理Brian Sciberras事後表示，飯店裡連床單都是熨過的，擺放、折疊都有一定程序，因此他們才能維持四鑽的品質。