才12歲竟持攻擊型武器開6槍 德州32歲漢堡店員殞命

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

德州 福和市南邊郊區的基恩市(Keene)，一名12歲男孩拿出衝鋒槍向Sonic漢堡店的員工掃射，那名32歲的員工傷重身亡，警方已將那位男孩與載他的駕駛人逮捕並控以謀殺罪名。

基恩市位於詹森縣(Johnson County)，縣警局指出13日(周六)晚間，20歲男子戈梅茲(Angel Gomez)開車帶著12歲的男孩到Sonic快餐店，後來戈梅茲在停車場上鬧事，32歲店員戴維斯(Matthew Davis)出面企圖制止，兩人發生激烈爭吵，接著雙方發生肢體衝突，在停車場上演出全武行。

這時坐在右前方乘客座的男孩拿出車上的AR類型步槍，向戴維斯連開至少六槍，戴維斯身上多處中彈倒臥在血泊中。警方到達出事現場時大約是9時40分，戈梅茲已經載著那名男孩逃離，警察 召請直升機把戴維斯送到醫院急救，但他仍因傷重身亡。

戈梅茲後來開車回到出事地點，警察將他逮捕並控以謀殺罪名，戈梅茲供出那位男孩所在的地點，警方到河景市(Rio Vista)將他逮捕歸案，那裡離出事地點約15哩，男孩也被控謀殺罪名，但警方依法不能公布未成年嫌犯的身份。

同日在達拉斯，39歲的母親莫雷諾(Anna Moreno)開車載著18歲的女兒羅德里格茲(Amy Rodriguez)，要去瑪斯特司購物中心(Bruton Masters Shopping Center)取畢業舞會的禮服，突然車子旁邊發出巨大的槍響，原來是兩輛車上的人在駁火互射，女兒叫媽媽繼續開不要停，但媽媽指著自己的脖子，從嘴型辨認是想說「我沒辦法呼吸」。

接著車子失控撞上路邊，女兒驚慌的向路人求救，法茲(Jacob Faz)在槍擊 發生時正好開在母女車子後方，他和妻子停下車想給傷者做CPR，但他說已經測不到脈搏也測不到呼吸，急救人員到達時宣告莫雷諾已經身亡。以德州槍械法規之鬆散，這類胡射事件何時能了？