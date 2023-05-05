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芝海軍碼頭 奪全美最佳觀賞煙火地點

記者黃曉文／即時報導
芝加哥海軍碼頭，奪全美最佳觀賞煙火地點。(海軍碼頭臉書截圖)
芝加哥海軍碼頭，奪全美最佳觀賞煙火地點。(海軍碼頭臉書截圖)

芝加哥的海軍碼頭(Navy Pier)被評為全國觀看煙火的最佳地點。 「今日美國報」最新讀者選擇比賽(USA Today readers' choice contest)結果出爐。2023年十大最佳煙火觀賞地點中，芝城的海軍碼頭煙火當選第一名。

海軍碼頭總裁兼首席執行長加德納(Marilynn Gardner)感謝數百萬選擇該場地的民眾，並表示煙火反映了海軍碼頭及其社區的獨特精神。

她補充說，「海軍碼頭受人喜愛的煙火，就像是我們向天空發出的邀請函。我們很高興來自當地和全球的數百萬客人，通過投票，將色彩繽紛的邀請函轉發到世界每個角落。」

屢獲殊榮的公司Pyrotecnico設計此一煙火秀。總裁兼首席執行長維塔萊(Stephen Vitale)說，「在 1900 年代初，我們將對煙火表演的熱愛帶到了美國。與海軍碼頭的合作，被公認為全國觀看煙花的最佳地點，是一種令人難以置信的榮譽，我們熱愛招待芝市的居民和遊客。」

自1995年開始的海軍碼頭免費煙火秀，包含音樂、聲音和燈光的一系列表演，今年夏季將繽紛回歸。從「國殤日」(Memorial Day)到「勞動節」(Labor Day)期間，海軍碼頭每周三與周六都會施放煙火。

海軍碼頭發言人博爾頓(Felicia Bolton)說，「成千上萬的人，在四周內投票支持海軍碼頭。我們贏了，我們現在被認為是全國最好的煙花，這真是太神奇了。」

海軍碼頭獲得的選票超越全國其他主要城市，包括波士頓，費城，甚至華盛頓特區。

該評選前五名的最佳煙火觀賞點有：

1. 伊州芝城的海軍碼頭 。

2. 加州聖地牙哥(San Diego，California)的Big Bay Boom 。

3. 德州愛迪生(Addison，Texas)的Addison Kaboom Town。

4. 賓州費城(Philadelphia，Pennsylvania)的Wawa Welcome America July 4th Fireworks。

5. 田納西州納許維爾(Nashville，Tennesse)的Let Freedom Sing。

費城 芝城 投票

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