微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

「腦子一片空白，很想死但沒有勇氣死，但活著也好難」，65歲的Tracy高回憶自己受騙損失36萬元的經過，相當懊悔輕信從未謀面的陌生人，「都這個年紀了，現在被迫背負高利貸款 10多萬，生活真的很艱難」。

住在中西部的她說，今年年初從一個微信政治討論群認識了跟兒子年齡差不多、自稱為張景浩(Will Zhang)的男子，兩人聊天聊了兩個多月後，對方主動提及想透過投資 所得成立基金會救助四川留守兒童，張景浩還因此設立了他與Tracy的共同帳戶，先匯入20萬美元證明決心，「他利用我的愛心，卻讓我失去全部身家」，Tracy短短一個月損失36萬，其中還包括向銀行的高利信用借貸。

Tracy高向本報記者表示，她已退休，家境小康、衣食無憂，年初有位同在一個政治微信群的年輕人，主動私訊她，「我不貪財、也不貪色」，原先Tracy不予理會，但對方持續問候，加上張景浩與她遠在他國上班的兒子差不多大，「覺得這個年輕人很有禮貌、很暖心」。

●聊天2個月後 假借慈善誘騙投資

張景浩聊天中透露他在乾爹手下工作，乾爹是美國大集團的首席分析師，有很多內線消息可以從虛擬貨幣 市場獲利，而乾爹賺錢的秘訣是「最高機密」，只有親近的人才有相關信息。

「張景浩」表示，圖中的男性為美國大集團首席分析師，也是他口中的持有投資最高機密的乾爹。(Tracy提供)

Tracy對於賺錢意願不高，對於投資建議沒有多加理會，期間張景浩不時會傳他跟乾爹在高檔餐廳消費、搭乘頭等艙出差的照片，刻意營造乾爹事業非常成功的假象。

直到有一天，兩人聊起慈善話題，張景浩提議一起成立基金會，把投資獲利捐出三成作為四川留守兒童基金，這個想法讓Tracy對這位年輕人卸下心防。

接著張景浩在乾爹有「最高機密」投資信息的虛擬貨幣小程式app，開設了有兩人共同名字的帳號，還主動先匯入20萬美元，「此舉的確感動了我」，坦承愛面子的Tracy決定跟進，手邊沒有太多現金的她，想到之前經營過公司，雖已關閉但經詢問大通銀行，發現仍可申請一筆10萬元的商業信用貸款，最終以年利率12.5%借得10萬，再加上私房錢兩萬，首筆12萬就匯入了所謂的「兩人共同投資帳戶」。

詐騙集團要求Tracy在這個投資小程式app上開戶。(Tracy提供)

●慫恿加碼投資才能避險

開始操作後，的確看到帳面上金額增加，但張景浩告訴她，原先這種幾十秒就要決定漲跌才能賺錢的方式風險太高，因此慫恿Tracy加碼投資，換成藉著乾爹內線消息投資模式，比較安全且賺得更多，這樣他們可以更快拿到獲利成立基金會。

「我當時失心瘋，竟然相信他的話」，明明手邊已經沒有現款的Tracy，將沒到期的人壽存款險7萬5000元解約，又說服老公賣掉6萬多元的股票給她急用，兩筆錢全匯入投資帳戶，爭取「最高機密」保證獲利的投資資格。

●獲利後帳戶突遭凍結 被迫繳罰款解凍

然而就在巨額利潤進帳後，Tracy的帳戶莫名遭到凍結，接著收到自稱投資公司顧客服務的簡訊，稱Tracy的帳戶操作完全跟張景浩名下有300萬投資金的帳戶一模一樣，因此認定她「跟單操作」，必須繳交總金額的18％作為罰款，否則帳戶不能解凍。

Tracy想把帳戶的錢領出，但卻屢屢因為帳戶被凍結受阻。(Tracy提供)

「考慮帳面金額已有69萬，為了解凍，我又跟丈夫、兒子、朋友借錢，湊了八萬上繳」，原本以為很快可以拿回錢還清欠債的她，竟馬上又收到投資公司通知，稱其獲利超過10萬，須先繳清35％的所得稅，否則有可能遭逮捕。

這時張景浩說，因為她的關係，他名下的其他帳戶也被凍結，張景浩因此表明願意協助支付八萬稅金中的四萬，Tracy說，「我聽完覺得很對不起他」，因此Tracy又挪用了先生準備先還給兒子的四萬匯到「假帳戶」。

詐騙份子多次催促Tracy繳交罰款解凍帳戶。(Tracy提供)

●銀行通知有詐 頓悟自己上當

Tracy說，前面七筆匯款都是透過大通銀行操作，最後一筆四萬則是從PNC銀行匯出，「就在我匯出款項，且對方已經領走金額後，我接到PNC銀行來電，稱該受匯方應是詐騙團伙」，這時她急忙跟張景浩聯繫，沒想到再也找不到人，所謂的投資app也從此無法登入，「我才頓悟自己受騙了」。

不敢告訴另一半全部真相的她，至今只能獨扛年息12.5%的貸款，「我沒有工作，根本無法還款，目前唯一想到的就是回中國把老爸老媽留給我的房子賣了還錢」，但Tracy苦笑說，「問題是現在我連買回中國機票的錢都沒有」，她說，希望藉著自己的慘痛經歷，提醒大家不要重蹈覆轍。