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「星期二早晨」達拉斯總部宣布 公司申請破產結業

編譯林思牧／即時報導

居家用品連鎖店「星期二早晨」(Tuesday Morning)的總部設在達拉斯，公司在臉書網頁上宣布再度申請破產，而且這次是永久結束營業，手上還有禮物卡的消費者必須在5月13日之前把餘額用完。

　公司同時宣布結業促銷(going-out-of-business sale)已經開始，所有商品打七折(30% off)。有些店面會很快關門，把店裡剩下的商品送到別的分店去賣。公司2月時就已公開財務窘困的情況，疫情期間關門一段時間，因為公司的策略是完全不做網購，以致生意完全停頓沒有進帳，疫情緩和以後通膨爆發導致利率大漲，公司融資困難最終導致倒閉。

　星期二早晨有49年的歷史，三年前在全國有700多家店，公司在2020年5月第一次申請破產之後關閉了許多分店，到上個月為止在美國的25個州只剩200家分店。財經專家指出，美國經濟已出現衰退的跡象，利率高不只讓公司借錢不易，消費者也因為信用卡利率暴增而減少消費，因此預期還會有更多的零售業者會在這一波倒店風潮中被淘汰。

　4月23日大規模居家用品連鎖店「臥浴+其他」(Bed Bath & Beyond)宣告破產結業，也引發顧客擠用禮物卡的風潮，公司在清倉大拍賣期間取得2億4000萬元融資，用來支付關店階段所需的薪資等開銷，公司旗下的1萬4000名員工或早或晚勢將失業。這家店有網購，疫情封閉期間並因之利潤大增、股票大漲，但疫情緩和之後反而業績越來越差。

　許多消費者對這家店結業感到惆悵，公司一貫給顧客寄打八折(20% off)的折扣券(coupons)，折扣券上雖然印有到期日(expiration date)，但公司永遠接受過期的折扣券，因此許多人把折扣券存下來，家裡臨時需要買某件東西時，抓出一張就等於是買特價商品，用起來特別方便，即使是已經打折的東西還可多享20%的優惠，如今這個永久至少打八折的優惠消失了。

疫情 破產 利率

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