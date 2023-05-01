名字只差1字母 男遭FBI誤植為德州5死槍案殺手

聯邦調查局更新克里夫蘭槍案正確的兇嫌照片與姓名。（FOX 26／FBI Houston推特）

FOX 26電視台報導，福和市（Fort Worth）男子奧羅佩扎（Francisco Oropeza）日前遭聯邦調查局（FBI ）誤認為是4月28日克里夫蘭（Cleveland）大規模槍案兇嫌，且公開其照片。他與家屬對此感到恐懼與憤怒。

奧羅佩扎和嫌犯同名，但姓氏的拼寫，是Z而不是S（兇嫌的名字為Francisco Oropesa）。他說，這起錯誤導致他和他的家人，本周末收到死亡威脅。

奧羅佩札的家人說，他上週才剛剛在北德州 找到新工作，他是丈夫，有孩子。如今，全家人都不確定他們是否會很快離開自己的家。

連調局承認，他們錯誤指認這名殺害五位鄰居的通緝 犯。

FOX 4電視台1日訪問一名女性，她說這張不正確照片是她姐妹的丈夫，四名孩子的父親。她說，「他是名卡車司機，在美國各地開車，有人可能會在某地方看見他。」該女子說，「這位被通緝，攜帶武器的嫌犯和他有相似名字，但拼音不同。」

她稱，奧羅佩扎1日親自打電話給FBI，當時他很恐懼。通話後一小時，休士頓FBI在推特上宣布他們錯誤，重新更新嫌犯照片，並明確表示，嫌犯的姓氏為Oropesa，是S而非Z。

然而這位倒霉的男子表示，網路上依舊流傳著不正確的照片與文章。

據報導，這家人被告知聯邦調查局特工會在1日訪問他們家，但在FOX 4於1日下午最後聯繫為止，仍在等待他們到來。