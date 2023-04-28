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明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

記者胡玉立／即時報導
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明尼蘇達州33歲男子楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)27日將自己封鎖在明尼亞波利斯北部住處內，持槍與屋外準備執行逮捕令的聯邦調查局(FBI)特警小組對峙數小時，還在臉書直播與警方談判過程；最後他將屋內共處的一名女子綁在身上，攜槍跨出門；警方對他連開數槍，楊楚風中彈送醫不治；那名女子受傷送醫，情況穩定。

FBI證詞顯示，探員在凌晨5時許到達北杜邦大道(Dupont Avenue N)街區，明尼亞波利斯警察在場提供後援。楊楚風來自聖保羅，英文名Kevin，有恐怖威脅、入室盜竊、非法持有槍枝和汽車盜竊等多項前科，他因2021年一起盜竊摩托車案，正處於緩刑期。案發時，面臨三項重罪逮捕令。

根據楊楚風與警方對峙的臉書直播內容，屋內女子瑞蓮‧嘉諾(Raylean Gurneau)曾懇求楊楚風投降；她說：「求求你，寶貝，不要這樣做，我們可以度過難關」、「我們馬上就要有寶寶了」。

楊楚風則在警方談判代表勸他出來時說：「我希望你們都帶了屍袋來。」

法庭紀錄顯示，2021年楊楚風和26歲的嘉諾在一輛偷來的休旅車內，用BB槍射擊一條狗10多次，然後在布盧明頓(Bloomington)拋下那隻受傷的狗，開車離去，因此被亨內平郡(Hennepin County)控告虐待動物。

今年1月，楊楚風另涉嫌在694號州際公路上，將一隻鬥牛犬幼犬從一輛超速皮卡車上扔下。嘉諾因此案被控虐待動物罪；當時這對男女正被拉姆齊郡警車高速追趕。

當局表示，27日案發當時楊楚風手持一把鋸短的霰彈槍，向特警小組宣稱家裡有槍械和炸彈，若他們進他家他就會開槍、引爆炸彈。

對峙過程中，楊一度在臉書發文道：「我愛你們。請善待彼此。」他的朋友們則在臉書評論回應，勸他投降。

直播畫面中，楊拿著疑似槍枝的東西坐著，和談判代表以電話交談。在拒絕談判代表和嘉諾勸降後，楊在大約11點左右，把嘉諾綁在腰間，說「我愛你」，然後持槍出門；接著槍聲響起 。旁觀者拍攝後發布到臉書的畫面則顯示，楊楚風倒地，警方為他進行心肺復甦術，一名哭泣的女性被帶到警方車輛後方。

附近鄰居表示，從房裡出來的女子看起來很痛苦，在槍擊事件發生後大吼大叫，呼喊著某人的名字，後來她被扣上手銬。警方指出，嘉諾因明顯服用過量芬太尼，正在醫院接受治療，情況穩定。

臉書 FBI 警察

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