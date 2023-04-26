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手機還在但不知SIM卡被偷 律師上健身房損失慘

小心食物帶入美 一顆蘋果害她被海關罰500塊

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

編譯林思牧／即時報導
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

休士頓一名律師到「LIFE TIME」(生命時間)健身房鍛鍊，一個小時之後發現信用卡被偷，這名小偷在短短時間裡買了7萬6千多元的名貴商品，這中間包括把受害人的手機用戶識別卡裝入竊賊自己的電話裡，好能把信用卡公司騙過，詐騙事件雖多，但技術高超到這種程度的真是前所未見。

　休士頓的KTRK電視台報導，4月19日那天，這位不願透露姓名的年輕律師到Greenway Plaza的健身房鍛鍊，他把隨身所有的東西放在背包裡，然後鎖進健身房的保險箱(locker)。健身花了一小時，然後他去保險箱取回背包，當時他沒有發現異樣。等他坐上車去看手機時，手機螢幕上說「No service. No SIM card.」(沒有信號，沒有識別卡)。

　這時他覺得奇怪，仔細檢查背包發現幾張信用卡都不見了，詳查手機以後發現那片小小的識別卡也不見了，這時他才覺得大事不妙，向信用卡公司報失。他接著發現就在這70分鐘期間，小偷用他的美國運通卡(American Express)先在LV店買了3萬2000多元的名貴包，接著又到藝廊購物中心(Galleria)的「珠寶買家」(Jewelry Buyers)買了兩支勞力士手錶。

　KTRK的記者到珠寶買家去詢問，店員莫約斯(Karen Moyers)指出，事發前一個星期左右，一名年輕男子進到店裡，表示他和他的父親都喜歡收藏名貴手表，他把櫥窗裡的勞力士手表看過以後，沒買東西就離開了。到了19日傍晚，他進到店裡選了兩支，總價是4萬4000多元，這些情景都被店裡的錄像機拍到。

　這時美國運通送簡訊和電郵給律師，但小偷已把SIM卡裝在自己的手機裡，小偷回應簡訊和電郵，確認是他要做這項交易。得到客戶的認證之後，美國運通核准了那項交易。另外，嫌犯還拿出一張亞利桑納州的駕照，那上面是嫌犯的照片，但姓名卻是那位律師，店員在刷卡之前曾要求拿駕照確認身分。

　受害人已向市警局報案，警方和媒體公布了嫌犯的照片，那些照片相當清晰，嫌犯長得相當體面，看起來像是印度裔或西語裔男子。受害人把照片和故事放上社群媒體，呼籲網友如果知道那人是誰馬上向警方報案。受害人指出，這人是有備而來，先是盯上他、打開保險箱取得信用卡和SIM卡、去製造出那張駕照，然後去LV和珠寶店購物，辦事效率高得驚人，這些情節可以拍成像間諜片那樣的電影。

信用卡 手機 健身

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