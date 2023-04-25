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禁中國人買農林地的「排華法案」 德州議會初步通過

編譯胡立宗／即時報導
德州空軍基地附近土地被中國退將購得，引發德州議會討論「排華法案」禁購。（美聯社）
德州空軍基地附近土地被中國退將購得，引發德州議會討論「排華法案」禁購。（美聯社）

德州參議會25日初審以18票贊成、12票反對，通過爭議頗多的Senate Bill 147，草案限制與中國、伊朗、北韓、俄國有關的個人與機構，購買德州的農林地、取得石油天然氣挖探權，因為這四國對美國的國家安全構成威脅。在草案送交眾議會之前，還需要參議會全院表決通過。

SB 147提出後已經兩次修改，試圖減少爭議，不過包括華裔在內的反對者仍然不滿，認為德州此案形同限制華人、亞裔的權力，也會讓地主、仲介更排斥亞裔買家。起草人柯克霍斯特（Lois Kolkhorst）在25日的冗長爭議後大嘆，「一切都是為了我們的糧食安全、能源安全與國家安全啊」，「（好了吧）……現在你們（華裔）可以來買公司，開你們的餐廳了」。

柯克霍斯特的SB 147最初在2021年提出，當時的背景是靠近洛弗林空軍基地（Laughlin Air Force Base）附近的14萬英畝田地，被賣給了中國解放軍退役將領，德州議會因此決議反對，來自中國等四個國家的移民購買德州房地產。後來的修正版本雖然軟化，但還是要求買家揭露他們與四國官方的關係，雖然反對聲音很大，但州長艾伯特等人還是背書。

不過，聯邦農業部的統計顯示，在所有外國持有的美國土地中，中國投資所佔比例不到1%，俄國、伊朗、北韓合計少於3000英畝，SB 147因此面臨更多質疑，最後才修正為現在的版本。

德州參議會初審通過「排華法案」，限制華人購買德州的農林地、取得石油天然氣挖探權。...
德州參議會初審通過「排華法案」，限制華人購買德州的農林地、取得石油天然氣挖探權。（KXAN）

德州 亞裔 伊朗

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