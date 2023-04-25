以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

近年各項詐騙在全球各地區日益猖獗，手法推陳出新，已知有許多台灣留學生深受其害，且遭騙金額屢創新高，影響留學計畫甚鉅。駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長羅復文再次提醒同學，在留學期間專心課業之餘，更要小心注意自身及財物安全，隨時注意周遭環境，不輕易相信陌生電話，不隨意提供個人資料，也不要匯出款項。

（影音來源=： 達拉斯德州大學台灣學生會／ 駐休士頓台北經文處教育組）

教育組楊淑雅組長表示，近日接獲留學生通報受騙，在第一時間與L同學取得聯繫後，得知電話詐騙手法日新月異，除協助輔導同學採取相關應變措施外，也請提供最新案例請各界互相提醒注意應變防範。

詐騙背景：L同學經學校老師推薦，在12月畢業後開始選擇性實習訓練(Optional Practical Training,OPT)，前一周剛去德州政府部門做完背景調查(FBI Background Check)，獲告知調查正進行中，須再等待幾日。

詐騙細節：L同學接到詐騙電話時，一時誤信為與背景調查有關，因：對方是講流利英文，無口音；假冒美國移民署及警方者交錯來電，一開始均請L同學上網查證，顯示對方電話號碼確來自公家機關，並均提供承辦人員姓名與工作證編號，以取信於L同學；假冒者於電話中告知L同學被查到涉及非法行為，冒用11家銀行人頭，且對話全程錄音，但調查過程不能與任何第三人聯絡，也不能進行任何匯款動作。

假冒者透過問答及請L同學安裝Anydesk App， 取得L同學駕照及銀行個人資料；假冒者在長達2小時的對話中，發動溫情攻勢勸L同學為自證清白，儘快照著設定apple cash 儲值，並將所購買的禮物卡(gift card)序號給對方；L同學的朋友剛好來到，突然驚覺這一切都是騙局，掛了電話馬上打給銀行告知遭詐騙，銀行專員表示會直接取消綁定apple wallet等，但L同學看到帳戶金額隨即被轉出頓時十分懊悔。

學習防範：L同學表示，由於因有FBI background check的前情而輕信詐騙，無奈難過。以前聽過詐騙宣導，覺得很有自信絕不可能上當，尤其詐騙手法聽起來很奇怪，不可能接到這種電話。但當下詐騙集團 精心營造出緊急的情境，分別由2組以上的假冒者交錯來電，耗盡L同學的精神，才會一時不察。L同學願意分享個人慘痛經驗，提醒更多人注意防範詐騙。也表示由衷感謝辧事處的關心與輔導。

切記：不要接號碼不明的電話。美國公部門的電話也會被詐騙集團仿冒。不要在緊急情境下，匆忙匯款或是購買禮物卡。

駐休士頓辦事處持續製作防詐騙宣導小卡發送給台灣學生會代表，請他們再次將宣導卡片及參與講座所學習到的資訊，一起分享給各校的台灣同學，也請達拉斯德州大學(UT-Dallas)台灣學生會拍攝防詐騙宣傳影片，將案例以類戲劇方式呈現，淺顯易懂。影片已上傳網站，歡迎隨時點閱：https://youtu.be/025oxaxsiNE。