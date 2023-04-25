我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的需要日走萬步？65歲以上減半也能有助健康

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

要求員工穿著與生理性別相符 德州農業廳管很大

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州農業廳長米勒，命令員工穿與生理性別相符衣服。( 農業廳臉書）
德州農業廳長米勒，命令員工穿與生理性別相符衣服。( 農業廳臉書）

德州論壇報報導，共和黨籍的德州農業廳長（Texas agriculture commissioner）米勒（Sid Miller）本月14日頒布一項要求，命令他的員工，以「與生理性別相符」的方式著裝，這是該州共和黨領導人反對跨性別最新舉措。

該項要求，是作為「著裝規範和儀容儀表政策」（dress code and grooming policy）一部分。

長達兩頁的政策，適用於米勒領導德州農業廳所有員工、實習生和合同約聘者。違反政策者，將被要求回家換衣服。備忘錄稱，若問題仍然存在，員工可能面臨「包括解僱在內的措施」。

德州美國公民自由聯盟（ACLU）律師克洛斯特伯爾（Brian Klosterboer）表示，此規定違反第七條（Title Vll），禁止基於性取向或性別認同的就業歧視，與第一條修正案（First Amendment）的言論自由權和平等保護條款。

他說，「州級機構應專注本身業務，而非歧視員工，這不能滿足任何重要的政府利益。」

農業廳並未立即回應評論。

這項政策出台之際，男女同志、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）倡議者，正在國會與一波敵對立法者抗爭，包括限制對跨性別兒童的性別肯定護理相關提案等。米勒是此類立法堅定支持者。

本月早些時候，參議會通過兩項法案，限制兒童參加或觀看變裝秀。

德州 跨性別 歧視

上一則

眼睛發紅發癢是新冠症狀？「仍待確定」

延伸閱讀

「老娘受夠了」美國校車女司機遭學生霸凌飆罵 網力挺

「老娘受夠了」美國校車女司機遭學生霸凌飆罵 網力挺
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
溫斯坦好友 Miramax前高管倫巴多 被告22年前性侵19歲嫩模

溫斯坦好友 Miramax前高管倫巴多 被告22年前性侵19歲嫩模
淫魔溫斯坦「名製片好友」遭控性侵 模特兒聯盟創始人揭惡行

淫魔溫斯坦「名製片好友」遭控性侵 模特兒聯盟創始人揭惡行
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
佛州男16年愛車遭颶風淹沒想修… Toyota直接送他一台新的

佛州男16年愛車遭颶風淹沒想修… Toyota直接送他一台新的

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08
奧斯汀市中心區河濱步道旁連續出現浮屍，引發市民擔心是不是連環殺手下毒。

不得不恐慌 德州奧斯汀市中心區一再出現浮屍

2023-04-20 20:14
背著透明背包的學生。（克利夫蘭獨立學區提供）

真的怕了 德州一學區強制學生只能帶透明背包到校

2023-04-19 18:34

超人氣

更多 >
停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆
女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院