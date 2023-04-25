要求員工穿著與生理性別相符 德州農業廳管很大

德州農業廳長米勒，命令員工穿與生理性別相符衣服。( 農業廳臉書）

德州 論壇報報導，共和黨籍的德州農業廳長（Texas agriculture commissioner）米勒（Sid Miller）本月14日頒布一項要求，命令他的員工，以「與生理性別相符」的方式著裝，這是該州共和黨領導人反對跨性別 最新舉措。

該項要求，是作為「著裝規範和儀容儀表政策」（dress code and grooming policy）一部分。

長達兩頁的政策，適用於米勒領導德州農業廳所有員工、實習生和合同約聘者。違反政策者，將被要求回家換衣服。備忘錄稱，若問題仍然存在，員工可能面臨「包括解僱在內的措施」。

德州美國公民自由聯盟（ACLU）律師克洛斯特伯爾（Brian Klosterboer）表示，此規定違反第七條（Title Vll），禁止基於性取向或性別認同的就業歧視 ，與第一條修正案（First Amendment）的言論自由權和平等保護條款。

他說，「州級機構應專注本身業務，而非歧視員工，這不能滿足任何重要的政府利益。」

農業廳並未立即回應評論。

這項政策出台之際，男女同志、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）倡議者，正在國會與一波敵對立法者抗爭，包括限制對跨性別兒童的性別肯定護理相關提案等。米勒是此類立法堅定支持者。

本月早些時候，參議會通過兩項法案，限制兒童參加或觀看變裝秀。