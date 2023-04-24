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誘網友見面行搶案件頻傳 芝警局發布警訊

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝警局表示，近期至少有兩名男性因使用約會app陷入搶劫陷阱。(pexels)
芝警局表示，近期至少有兩名男性因使用約會app陷入搶劫陷阱。(pexels)

芝加哥警局23日發布社區警訊指出，有一群罪犯正在利用約會小程式(app)引誘男子會面，然後使其陷入搶劫陷阱，警局說，4月份至今已至少有兩名男性在類似案件中受害。此外，芝第九警分局24日表示，轄區內商家近期發生至少三起竊盜案，提醒商家務必留意。

在約會搶劫方面，芝警局表示，這兩名受害人都是通過約會app，認識了女方，然後應對方要求約定見面，但當他們抵達約會地點時，女子持刀搶劫了他們，並強迫受害者將錢轉到她的帳戶。

根據警方紀錄，14日下午2時15分左右，一名男子在芝城好萊塢公園(Hollywood Park)西奧利弗街(West Olive St.)3000號附近，與透過約會app認識的女方見面，沒想到才剛碰面就遭對方持刀搶劫，警方表示，根據受害人描述，女子年齡在20到23歲間，黑髮，身高約5呎7吋、體重約180到200磅。

另一名受害者是在15日下午6時左右，依照女方要求抵達西艾迪森街(West Addison St.)4300號附近碰面，結果遭一男一女搶劫，警方說，男性罪犯為白人，年齡在47到53歲間，身高5呎9吋，體重220磅，女的則是西語裔，年齡在26到28歲間，留著黑色捲髮，身高約5呎6吋，體重120磅。

警方呼籲有任何線索民眾，可撥打(312)746-7394舉報，該案件號碼為P23-5-025。

此外，芝第九警分局24日也公布了過去七天華埠的治安報告，從17日到23日間，華埠有七宗偷竊、搶劫、劫車案，包括偷竊一起、一宗搶劫、兩起入室盜竊，以及三起劫車，其中劫車的時間、地點分別為：17日中午12時在23街305號，19日上午10時在西24小街( W. 24th PL.)310號，20日中午12時30分在好斯提特街(S. Halsted St.)3033號。

由於3、4月間，九分局轄區發生至少三宗商家遭破門盜竊案件，九分局同時也發布了「商家警告」，警方說，竊賊使用鈍物擊破商家玻璃門後入內竊取財物，時間、地點分別為：3月27日晚間10時在South Eleanor St.夾27街附近，4月3日凌晨3時34分在S. Union St.夾37街，4月7日凌晨12時30分到早上8時間在35街夾西大道(S. Western Ave.)。

警方建議商家隨時保持商店光線充足、立即舉報可疑活動、馬上修理任何損壞門窗或鎖頭、固定窗戶冷氣機，藉此盡量減少歹徒作案機會。

華埠 芝城 好萊塢

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