藝術或廣告？新罕州「甜甜圈壁畫」引發言論自由爭議
新罕布夏州烘培坊尚洋(Sean Young)去年春季樂見美術班高中生幫他們把店門屋頂上的大面白牆，塗上陽光普照滿天星巧克力與草莓甜甜圈、藍莓馬芬和肉桂捲等甜食的彩繪；這片彩繪牆佳評如潮，尚洋期待與更多學生合作他在新州康威(Conway)的路邊店牆面彩繪計畫。然而，該鎮區委會介入，認定烘培坊的彩繪比起藝術更像廣告，必須符合廣告的尺寸規範，限期修改否則面臨罰款或刑事訴訟。
區委會許多成員讚賞學生的藝術作品，但要求恪守規範，即便相關規定老舊過時；這幅壁畫的面積約90平方呎，是現行標示規範允許的四倍大。尚洋不服上訴，指該鎮侵犯他的言論自由。
美聯社指出，如果這幅畫表現出的是實際的山景，而非暗示甜點如山，或該建築並非烘培坊，壁畫就能維持現狀。
尚洋表示，「他們說這幅畫在其他地方就會被視作藝術，但在這裡就不行，這個鎮不應存在監督藝術的權力」。
這起爭議在居民約一萬人的鎮上引起軒然大波，當地希望維持鄉村樣貌，卻也與居民的創意和自由發生衝突；該鎮不像其他白山(White Mountain)社區，吸引大批滑雪與自然愛好者或消費者到訪。
康威面臨發展壓力，讓此壁畫爭議蒙上擔憂陰影，畢竟當局對商業的任何讓步，都可能改變居民珍視的一切。
這個新英格蘭小鎮歷經多場傳統民主會議後，居民決定針對招牌制定新規範，但相關代表上周投票否決新提案；地方報紙表示，確切提案措辭不明，法官最終可能必須透過公開辯論解決爭議。
退休人士唐寧(Steve Downing)認為壁畫應該留在原處，他說：「這些孩子付出心血」。
前林務局員工博奇(Charlie Birch)則說，「每個人都應該遵守規定，即便是學生的好作品，若違規也不能破例，否則每個人都想成為例外」。
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