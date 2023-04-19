藝術或廣告？新罕州「甜甜圈壁畫」引發言論自由爭議

新罕布夏州烘培坊尚洋去年春季讓美術班高中生把店門屋頂上的大面白牆，塗上陽光普照滿天星巧克力與草莓甜甜圈、藍莓馬芬和肉桂捲等甜食的彩繪，但引起是否超過廣告尺寸規範的爭議。(美聯社)

新罕布夏州 烘培坊尚洋(Sean Young)去年春季樂見美術班高中生幫他們把店門屋頂上的大面白牆，塗上陽光普照滿天星巧克力與草莓甜甜圈、藍莓馬芬和肉桂捲等甜食的彩繪；這片彩繪牆佳評如潮，尚洋期待與更多學生合作他在新州康威(Conway)的路邊店牆面彩繪計畫。然而，該鎮區委會介入，認定烘培坊的彩繪比起藝術更像廣告，必須符合廣告的尺寸規範，限期修改否則面臨罰款或刑事訴訟 。

區委會許多成員讚賞學生的藝術作品，但要求恪守規範，即便相關規定老舊過時；這幅壁畫的面積約90平方呎，是現行標示規範允許的四倍大。尚洋不服上訴，指該鎮侵犯他的言論自由。

美聯社指出，如果這幅畫表現出的是實際的山景，而非暗示甜點如山，或該建築並非烘培坊，壁畫就能維持現狀。

尚洋表示，「他們說這幅畫在其他地方就會被視作藝術，但在這裡就不行，這個鎮不應存在監督藝術的權力」。

這起爭議在居民約一萬人的鎮上引起軒然大波，當地希望維持鄉村樣貌，卻也與居民的創意和自由發生衝突；該鎮不像其他白山(White Mountain)社區，吸引大批滑雪與自然愛好者或消費者到訪。

康威面臨發展壓力，讓此壁畫爭議蒙上擔憂陰影，畢竟當局對商業的任何讓步，都可能改變居民珍視的一切。

這個新英格蘭 小鎮歷經多場傳統民主會議後，居民決定針對招牌制定新規範，但相關代表上周投票否決新提案；地方報紙表示，確切提案措辭不明，法官最終可能必須透過公開辯論解決爭議。

退休人士唐寧(Steve Downing)認為壁畫應該留在原處，他說：「這些孩子付出心血」。

前林務局員工博奇(Charlie Birch)則說，「每個人都應該遵守規定，即便是學生的好作品，若違規也不能破例，否則每個人都想成為例外」。