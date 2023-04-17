我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇巨浪、憂搶劫 中國偷渡客曝歷險「走線」實錄

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

根據國家氣象局數據，芝加哥13日最高溫達華氏83度，創下1887年至今同日最熱紀錄，不過，這波暖流稍縱即逝，周一(17日)一早芝城下起大雪，氣溫直直跌落至30多度，過去幾天紛紛換上短袖短褲短褲「享受」難得暖天的芝加哥民眾，周一不得不重新穿上長褲、雪衣保暖。

國家氣象局設於歐海爾機場的氣象站數據顯示，13日最高溫達83度，上次的同日高溫歷史紀錄為1941年的82度，國家氣象局的氣象學家卡斯楚(Ricky Castro)表示，在1941年之前，還有一次同日超過華氏80度的高溫，出現在1887年的82度。

15日芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)
15日芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)

卡斯楚說，芝城12日的最高溫就已經達到82度，當天也是芝加哥今年以來第一個華氏80度的天氣，按照歷史資料，4月中旬打破同日高溫紀錄頗不尋常。

他表示，過去幾天的溫暖天氣，是由籠罩在美國東部三分之二地區的北美高速氣流造成，此外，密西西比州上方一個緩慢移動的風暴系統，阻擋了水氣進入芝加哥地區，也推升了溫度。

芝加哥地區過去一段時間很乾燥，是形成歷史高溫的因素之一，「看到草地開始變綠了，但樹上卻還沒有長出葉子」，這種乾燥環境促使天氣變得更溫暖。

15日芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)
15日芝城天氣炎熱，民眾紛紛換上短袖、短褲出門。(特派員黃惠玲／攝影)

氣象局預測這一波的溫暖天氣，應該不會影響今年夏季的情況，他指出，氣象局目前預測芝加哥今年夏季「氣溫會高於正常水平的可能性較高」，此外，降水也會增加。

這波暖氣流來得快，去得也快，17日一早芝加哥又恢復冬天景象，氣溫寒冷、狂風大作、大雪紛飛，氣象專家表示，16日芝城氣溫就開始明顯下降，入夜後開始下起混雜雨雪，儘管積雪很薄，但低能見度與可能結冰的道路，都造成了一早上班尖峰期的交通事故與混亂。

17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

氣象預測顯示，降雪在17日上午最為明顯，中午過後就會逐漸轉移，部份地區的小雪、細雨則會持續到下午，此外，降雪減少同時，風力將增強，伊州西部的拉謝爾郡(LaSalle County)的每小時最高風速會達到45哩，氣象局提醒，強烈陣風可能會造成樹木倒塌，開車應格外小心。

17日溫度也將比往年同期的平均40度還要低1、20度，18日可望回暖，氣溫將爬升到50多度，19日繼續升至60多度，不過，屆時將可能有新一波的風暴侵襲。

高溫 芝加哥 芝城

上一則

PATH新車亮相 本周起載客 9節列車陸續登場

下一則

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

延伸閱讀

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

總統女兒先訪中國…宏都拉斯千金曬與秦剛合照

總統女兒先訪中國…宏都拉斯千金曬與秦剛合照
總統女兒先訪中國…宏都拉斯千金曬與秦剛合照

總統女兒先訪中國…宏都拉斯千金曬與秦剛合照
台宏斷交 蔡英文：不和中國競逐金錢外交

台宏斷交 蔡英文：不和中國競逐金錢外交
台宏斷交 蔡英文：不和中國競逐金錢外交

台宏斷交 蔡英文：不和中國競逐金錢外交

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空