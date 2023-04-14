芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

伊利諾州娛樂大麻合法化 已經三年，銷售業績常紅同時，使用者也越來越多，不過，部份未標示含大麻成分的糖果，也因此流入市面，導致一些從未使用過大麻者誤食而身體嚴重不適，芝城 一家中餐館擔任廚師的小聶日前就經歷了一場意外的大麻「迷幻」之旅，「頭腦暈眩、臉部與雙手麻痺、兩腿發軟站不起來，以為自己要往生了」，小聶至今心有餘悸。

他向本報記者表示，平常餐館工作忙碌，前幾天在中午用餐人潮消退後，從廚房走到前台，看到桌上有幾包紅色包裝的軟糖，同事告訴他「這些是客人分享的糖果」，小聶順手開了一包放入口中，「沒想到將七顆外觀看起來沒有異常的軟糖吞下肚後，很快就覺得不對勁」。

小聶說，吃完這些軟糖後，又回到廚房備菜，「不到半小時已經站不住，很奇怪的感覺，想吐但吐不出來，頭暈目眩、身體發麻，非常不舒服」，同事趕緊找了地方讓他躺下，但不適感並沒有消失，「當時以為自己是不是心臟還是哪裡有問題」，他趕緊請同事把他送到醫院急診。

做了各種檢查確認都沒有狀況後，醫生說，「你應該是吃了大麻，多喝水、多休息就可以了」，小聶才回想到可能是那包紅色糖果有問題，第二天回到餐館工作時，他翻看了還留在桌上的幾包軟糖，仔細檢查果然沒有任何成分說明，只印著「Kandy Kartel」的字樣。

「我上網查了一下相關新聞，又跟親朋好友們交流後，發現原來這種軟糖已經廣泛流傳校園」，小聶說，他的一位廚師朋友說，他女兒就讀芝加哥Kenwood地區的小學，不久前就有接過學校類似通知，提醒「不要讓孩子吃來歷不明的軟糖」。

根據國家毒物數據系統(National Poison Data System)資料，一份南伊利諾大學醫學 院(Southern Illinois University School of Medicine)研究團隊的分析指出，2021年因兒童吸食大麻而向毒物控制中心求助件數超過3000個，五年前此數目僅207例，增加幅度達15倍。