我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房市復甦…房貸利率連5周下跌 房貸申請增7.8%

受夠南加路面坑洞 阿諾親自修路 洛杉磯市府尷尬了

省水廣告稱「尺寸很重要」性暗示寓意竟來自政府創意

編譯林思牧／即時報導
休士頓市公共工程局這則節水廣告，說者無心、聽者有意。（公共工程局宣傳片）
休士頓市公共工程局這則節水廣告，說者無心、聽者有意。（公共工程局宣傳片）

人口不斷增加，氣候越發乾旱，德州的水資源越來越不夠使用，休士頓市政府的公共工程局(Houston Public Works)剛發布一系列的省水宣傳廣告，其中一則影射男人性器官的大小，這一則引發許多爭議，有些人認為很幽默，有些人認為太惡俗。

　這個系列的廣告，有一張圖片是一位太空人(休士頓太空人)在月亮底下給草地澆水，意思是別在大白天豔陽高照的時候澆草地，有太多的水被蒸發，實際被草吸收的很少。另一則是一支牙刷，標題是「只需要一滴水，不需要大海嘯」(It takes a drop, not a tsunami)，雖然這是很平淡的常識，但是曾經在美國大學念過書的華人都知道，土生土長的美國人刷牙的時候，從把牙刷沾溼到刷牙結束的那整段時間，水龍頭的水都在嘩啦嘩啦的流個不停。

　但是最讓人爭議的是一張洗衣機的圖片，上面只有三件衣物，一件是女人的胸罩，一件是女人的內褲，一件是男人的內褲。它的意思應該是這一鍋衣服很少，不應該浪費水去洗，應該等到積滿一整鍋再洗，這樣可以節省水資源。但它的標題是「尺寸很重要，只要最大的」(Size matters, full loads only)，看完這個標題再回去看圖片，你會發現其中還有許多性方面的寓意。

　有些人認為這樣的廣告太鄙俗，不登大雅之堂。但休士頓KPRC電視台的記者艾森鮑姆(Joel Eisenbaum)訪問市民時，多數人哈哈大笑覺得很幽默。艾森鮑姆隨後去向市長特納(Sylvester Turner)詢問，市長顯然事先不知道那個廣告，他不知道該怎麼回答，市長的助理隨即把市長護送到隔離的地方，免得市長掉進記者的陷阱中。

　艾森鮑姆向公共工程局詢問時，官員以書面聲明回覆說，要讓市民節約用水，需要用醒目又容易記住的方式，所以採用那句影射男性生殖器大小的標題。就這一點來說，公共工程局顯然達成了吸引注意力目標，但市民是否會因而改變洗衣的方式還有待觀察。一位市民表示，須要降級到這種地步做宣傳，可見一斑社會大眾的文化水平有多低。

太空人 休士頓 德州

上一則

羅格斯大學台裔學生會 14日辦台灣夜市 邀千人體驗

延伸閱讀

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
德州警接獲婦女失蹤 2天後奇蹟在「差點沉沒車輛」中找到她

德州警接獲婦女失蹤 2天後奇蹟在「差點沉沒車輛」中找到她
「中國好聲音」歌手選拔休士頓登場

「中國好聲音」歌手選拔休士頓登場
美國台灣傳統周 訪問團將演出2場

美國台灣傳統周 訪問團將演出2場
楊崇肯接任休士頓雙十慶籌會主委

楊崇肯接任休士頓雙十慶籌會主委
縱火燒猶太教堂 德州男竟寫入日誌

縱火燒猶太教堂 德州男竟寫入日誌

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚