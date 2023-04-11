我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

警政轉彎？芝警射殺少年疑犯 懲處停職5天變建議解聘

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
13歲的涂萊多在2021年3月29日，因涉嫌持槍攻擊車輛遭警察追緝時被槍殺。(警局檔案照片)
13歲的涂萊多在2021年3月29日，因涉嫌持槍攻擊車輛遭警察追緝時被槍殺。(警局檔案照片)

芝加哥警察局臨時局長卡特(Eric Carter)11日表示，他建議解雇兩年前開槍打死13歲少年涂萊多(Adam Toledo)的警察。當時警察徒步追捕涂萊多，在一處巷弄內，在涂萊多放下手槍舉起雙手的瞬間，該名警察向其開了一槍致命。

住在芝加哥小村(Little Village)的涂萊多在2021年3月29日凌晨2時許，與另一名同夥因涉嫌對街道車輛開槍，而在小村區的巷弄，遭到警察徒步追緝，其中一名警察開槍打死了涂萊多，這起事件也引發了當地居民的抗議與示威。

卡特表示，對該名警察史帝曼(Eric Stillman)的違紀指控，已經提交給芝加哥警察委員會，預料委員會可能將予以開除處分。警察委員會排定5月1日對是否解雇史帝曼一事舉行聽證會。

卡特說，這名警察違反了幾項警局政策，包括非法與不必要的使用槍枝，然而卡特之前的警局局長布朗(David Brown)僅建議對史帝曼停職五天，庫克郡檢察官福克斯(Kim Foxx0去年3月也拒絕對史帝曼提出任何刑事指控。

史帝曼的律師格雷斯(Tim Grace)發表聲明稱，他的團隊對於芝加哥警察委員會以及警察問責辦公室(Civilian Office of Police Accountability，COPA)感到非常失望，他指稱這兩個組織都沒有認識到所有警察面臨的困難。

格雷斯的聲明中指出，庫克郡州檢察官調查了該案，並做出結論表示，根據伊州法律，史帝曼所使用的武力是適當的，芝市沒有任何理由或藉口要求終止這項結果。他提到，雖然芝警局的每個成員的工作情況驚人困難，但仍然每天上工保護市民不受持槍罪犯的影響。

格雷斯說，涂萊多的死亡，是街道蔓延的幫派暴力造成，而不是史帝曼警官造成，對於警局臨時局長11日建議解雇史帝曼，「不僅是對警察與公共安全來說，是個悲傷的日子，對於所有芝加哥也是如此」。

芝加哥警局臨時局長卡特11日表示，建議解雇槍殺涂萊多的警察史帝曼。(芝警局官網)
芝加哥警局臨時局長卡特11日表示，建議解雇槍殺涂萊多的警察史帝曼。(芝警局官網)

警察 芝加哥 庫克

上一則

2024民主黨全國代表大會主辦城 芝加哥中選

延伸閱讀

2024民主黨全國代表大會主辦城 芝加哥中選

2024民主黨全國代表大會主辦城 芝加哥中選
聚焦北京中軸線 華裔青少年書畫賽啟動

聚焦北京中軸線 華裔青少年書畫賽啟動
封面故事／完成遺願清單 他們最後的滿足

封面故事／完成遺願清單 他們最後的滿足
芝警局副局長卡特升任臨時局長：加強社區安全

芝警局副局長卡特升任臨時局長：加強社區安全
「卡特要我為他唸悼詞」拜登說溜嘴急道歉：不該那麼說

「卡特要我為他唸悼詞」拜登說溜嘴急道歉：不該那麼說
前總統卡特安寧療護 拜登：已獲邀致悼詞

前總統卡特安寧療護 拜登：已獲邀致悼詞

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
專注民權運動與勞工運動的強森，當選芝加哥新一屆市長。(特派員黃惠玲／攝影)

以民權與勞工運動起家 左傾進步派強森當選芝市長

2023-04-05 10:24

超人氣

更多 >
63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神
現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程

肯州銀行槍案5死8傷 兇手「不滿被解雇」 IG直播犯案過程