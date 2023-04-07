如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

在海外想要在家煮出道地的台灣料理，究竟有沒有訣竅？名列台灣國宴級主廚四大名廚之一的陳嘉謨分享自己的數十年經驗表示，台灣菜最重要的就是調味，掌握「麻油炒薑片」、「豬油(或沙拉油)炸紅蔥頭」，還有善用純正台灣米酒，「不管你人在哪裡，都能煮出充滿家鄉情懷的台灣味」。

陳嘉謨多次擔任過台灣國宴主廚，他也具有大型飯店總主廚豐富經驗，還獲得許多海內外獎項，且出版多本食譜 與料理著作，他說，自己的料理經驗，來自漫長、刻苦的訓練。

原本在飯店工作成績備受肯定的他，因19991年台灣921大地震，導致觀光 業一度蕭條，他因緣際會轉換跑道，成為國立高雄餐旅大學教授至今20多年。

一直秉持「傳統不守舊、創新不忘本」為做菜原則的他說，一般在海外要料理台灣菜時，通常都會面臨買不到原始食材或調味料不對的問題，「煮台灣菜不難，但要有台灣味則較有挑戰性」，多次訪美示範廚藝的陳嘉謨說，煮台菜好不好吃「食材其實不是最關鍵的，調味才是最重要的」。

他說，蒜頭、薑、老薑還有炸紅蔥頭酥等，都是烹煮台灣菜的要素，尤其是「用麻油炸薑片」，就能煮出台味十足的麻油雞、麻油蝦或薑母鴨，另一個訣竅就是「用豬油或沙拉油炸紅蔥頭」，陳嘉謨表示，很多台菜只要加了炸紅蔥頭，味道立即升級「台味滿滿」。他也分享了純正台灣米酒是料理的加分元素，在煮菜時可以好好利用。