我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔、印裔除外 亞太裔婦女薪水比白人男性矮一截

敏感時刻… 美中航母 台灣東部海域同時現蹤

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

聯邦調查局(FBI)警告，芝加哥市青少年遭「性勒索」案件數量大幅增長，該局探員表示，受害的兒童或青少年，通常是在打電話或玩電子遊戲時成為歹徒作案目標，犯罪份子一般通過與受害者對談而獲取露骨照片後，接著歹徒將威脅受害者須支付金錢作為照片保密的代價，一些受害孩子甚至因此羞愧自殺。

聯邦調查局芝加哥辦公室表示，今年到現在為止，芝城的兒童與青少年遭性勒索的數量幾乎成長兩倍，遠遠超過全美增幅。FBI特別探員祖巴克(Heather Czubak)說，他所領導的小組正試圖遏止這種日益增多的新威脅。

在聯邦執法部門調查全美數以千計的此類投訴案件中，芝加哥可說是性勒索的問題中心。至於為何受害者集中在中西部，祖巴克說，「我們不知道為什麼某些地區的受害者比其他地區更多，但我們知道中西部的確存在問題，調查人員也正在想辦法查出原因。」

FBI指出，罪犯可能假扮成具吸引力的女性或同樣熱衷遊戲的同齡孩子，瞄準未成年男孩為目標， 他們起初會佯裝想跟受害者交朋友而開始聊天，然後逐步誘騙對方要求提供裸露照片或駭入對方電腦、手機竊取私密照片，一旦得手後再以此敲詐受害者獲取金錢。從數據顯示，操作這類犯罪的團伙，有不少來自奈及利亞、菲律賓、象牙海岸等地區。

FBI呼籲所有家長，留意孩子的網路交友與行為，「請跟孩子討論網路安全的必要性」，祖巴克說，父母或監護人應提醒子女，不要信任所有透過網路認識的不明人士，要讓孩子知道可以向對方說「No」，而且讓他們知道可以把可疑用戶屏蔽或關掉電腦、手機，一旦有任何異常或問題，應立即向大人反應。

與販毒集團與傳統的有組織犯罪一樣，性勒索是一種與金錢有關的犯罪，FBI說，這波的案件受害者集中於脆弱的青少年，其中不乏年輕受害者因為羞愧自殺或意圖自殺，這也是FBI決心採取積極措施遏止這類犯罪的主要原因。

有關性勒索進一步信息，可查詢FBI官網，網址：fbi.gov/sextortion。

FBI 芝加哥 手機

上一則

新州警局獲加強執法經費 本月強力取締「分心駕駛」

延伸閱讀

「犯人不是我」 衝錯房間逮錯人 軍警特訓搞烏龍 急忙道歉

「犯人不是我」 衝錯房間逮錯人 軍警特訓搞烏龍 急忙道歉
FBI在洛杉磯破獲「殺豬盤」詐騙 扣押6640萬元 至少10人受害

FBI在洛杉磯破獲「殺豬盤」詐騙 扣押6640萬元 至少10人受害
芝加哥美中政大校友會春季團聚 出席踴躍

芝加哥美中政大校友會春季團聚 出席踴躍
聯邦軍警特訓衝錯房間逮錯人 達美航空機師無辜受累

聯邦軍警特訓衝錯房間逮錯人 達美航空機師無辜受累
前馬州州長幕僚長麥格拉斯 遭圍捕中槍身亡

前馬州州長幕僚長麥格拉斯 遭圍捕中槍身亡
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

2023-04-02 22:23
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治
高薪旅行護士 他從母親身上學到的不敗投資術

高薪旅行護士 他從母親身上學到的不敗投資術
Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館