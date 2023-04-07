FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

聯邦調查局(FBI )警告，芝加哥 市青少年遭「性勒索」案件數量大幅增長，該局探員表示，受害的兒童或青少年，通常是在打電話或玩電子遊戲時成為歹徒作案目標，犯罪份子一般通過與受害者對談而獲取露骨照片後，接著歹徒將威脅受害者須支付金錢作為照片保密的代價，一些受害孩子甚至因此羞愧自殺。

聯邦調查局芝加哥辦公室表示，今年到現在為止，芝城的兒童與青少年遭性勒索的數量幾乎成長兩倍，遠遠超過全美增幅。FBI特別探員祖巴克(Heather Czubak)說，他所領導的小組正試圖遏止這種日益增多的新威脅。

在聯邦執法部門調查全美數以千計的此類投訴案件中，芝加哥可說是性勒索的問題中心。至於為何受害者集中在中西部，祖巴克說，「我們不知道為什麼某些地區的受害者比其他地區更多，但我們知道中西部的確存在問題，調查人員也正在想辦法查出原因。」

FBI指出，罪犯可能假扮成具吸引力的女性或同樣熱衷遊戲的同齡孩子，瞄準未成年男孩為目標， 他們起初會佯裝想跟受害者交朋友而開始聊天，然後逐步誘騙對方要求提供裸露照片或駭入對方電腦、手機 竊取私密照片，一旦得手後再以此敲詐受害者獲取金錢。從數據顯示，操作這類犯罪的團伙，有不少來自奈及利亞、菲律賓、象牙海岸等地區。

FBI呼籲所有家長，留意孩子的網路交友與行為，「請跟孩子討論網路安全的必要性」，祖巴克說，父母或監護人應提醒子女，不要信任所有透過網路認識的不明人士，要讓孩子知道可以向對方說「No」，而且讓他們知道可以把可疑用戶屏蔽或關掉電腦、手機，一旦有任何異常或問題，應立即向大人反應。

與販毒集團與傳統的有組織犯罪一樣，性勒索是一種與金錢有關的犯罪，FBI說，這波的案件受害者集中於脆弱的青少年，其中不乏年輕受害者因為羞愧自殺或意圖自殺，這也是FBI決心採取積極措施遏止這類犯罪的主要原因。

有關性勒索進一步信息，可查詢FBI官網，網址：fbi.gov/sextortion。