我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

威州新法 收緊現金保釋 讓暴力犯更難出獄

特派員黃惠玲／即時報導
威州州長艾佛斯(圖中)表示，新的有關保釋法案並無法解決司法系統面臨的挑戰。(州長臉書)
威州州長艾佛斯(圖中)表示，新的有關保釋法案並無法解決司法系統面臨的挑戰。(州長臉書)

威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)5日簽署了一項由共和黨支持的法案，確認甫通過的州憲法修正案，將使被告更難獲得保釋出獄。

這項修正案在4日的全州公投獲得通過成為法律，在該公投中兩項對於保釋的問題取得三分之二的選民支持，該修正案允許法官在替因暴力被控罪者設定保釋金時，可以將被告過去的暴力犯罪前科列入考慮；新法還將允許法官設定釋放條件，以保護公眾免受嚴重傷害。

在此之前，威州在符合保護公眾免受「嚴重身體傷害」的條件下，可將被告釋放，但新的法案將此標準中的「身體」去除，改為「嚴重傷害」。此外，法官之前僅在「有合理依據相信有必要確保被告出庭」的情況下，可以要求現金保釋，而不是為了阻止被保釋後可能從事潛在犯罪活動。

艾佛斯5日簽署的法案，允許法官可以推斷任何被告在釋放期間，可能對他人身體、情感上造成傷害，或帶來超過2500元損失者，施以更嚴格的保釋條件。法案還將超過100項的罪行定義為「暴力犯罪」，如果被告之前曾被控暴力犯罪，那麼這些人再次發生犯罪行為，不論是殺人或觀看鬥雞，都可能因此面臨更高額的現金保釋。

艾佛斯簽署法案後表示，雖然新的法案改變了威州的保釋政策，但僅憑這些變化無法解決目前司法系統面臨的挑戰。他呼籲共和黨主導的議會，能夠實施其他刑事司法改革，並善加利用該州創紀錄的預算盈餘投資公共安全。

相對於威州的收緊現金保釋，緊鄰該州的伊利諾州則採取相反舉措，該州從今年1月1日施行「安全T法案」(Safety Net Act)，其中包括「取消現金保釋」及「對執法人員有更多限制」，而這兩個部份等於對罪犯從輕處罰，且使很大一部分原本應關押候審者，因此獲得監外候審機會。

該法案引起許多反彈，伊州64個郡的州檢察官年初聯合向肯卡其郡(Kankakee County)提出訴訟，該郡法官康尼頓(Thomas Cunnington)之後裁決，他同意檢察官們提出的論點，那就是州立法機構在通過取消現金保釋的措施時，違反了伊州憲法的分權，因此干涉了司法機構的職責。他主張，保釋金的適當性由法院權力取決，而不應由立法機構決定。

此裁決也使伊州目前暫停取消現金保釋，以等待法院最終裁定。

暴力犯罪 伊州 共和黨

上一則

美中關係緊張 中資密州建電池廠蒙陰影

延伸閱讀

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃
爭議難解 紐約州預算談判延至10日

爭議難解 紐約州預算談判延至10日
開先例 印度法官要ChatGPT幫忙開庭判決 結果出爐

開先例 印度法官要ChatGPT幫忙開庭判決 結果出爐
收緊保釋陷僵局 州預算延宕

收緊保釋陷僵局 州預算延宕
紐約民權、宗教、社區領袖 齊籲收緊保釋

紐約民權、宗教、社區領袖 齊籲收緊保釋
紐約客談╱收緊保釋 法學教授反對有理?

紐約客談╱收緊保釋 法學教授反對有理?

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

2023-04-02 22:23

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃
矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？