美中關係緊張 中資密州建電池廠蒙陰影

國軒密西根州電池工廠藍圖。(密西根經濟發展公司)

美中關係因出口管制、間諜氣球與抖音(TikTok)爭議變得緊張，位於密西根州 的農村小鎮，這兩天因為一項擬議中的23.6億元國軒(Gotion)電動汽車(EV)電池工廠投資 案，近日成了最新的地緣政治戰場。由於該投資計畫遭指稱是中國共產黨 陰謀，出於安全考慮，5日的一場村里會議被迫改成視訊舉行，國軒北美業務副總裁瑟倫(Chuck Thelen)表示，上述說法沒有任何事實依據。

國軒去年宣布要在密州梅科斯塔郡(Mecosta County)大急流城(Big Rapids)與格林查特鎮(Green Charter Township)投資23.6億興建工廠，這項投資案將創造2350個就業崗位， 這家用於電動汽車的鋰離子電池製造商，總部位於加州，是中國公司國軒高科(Gotion High Tech)的子公司。

格林查特鎮原本要在5日舉行實體會議，說明該投資計畫細節，但由於該案近來面對許多威脅與抗議，因此改成以視訊方式舉行。主辦的鎮府共收到149個問題，內容包括材料、環境、用水、就業、應急反應、住房等。

密州國會眾議員穆倫納爾(John Moolenaar)最近在「底特律新聞」(The Detroit News)發表了專欄文章，質疑國軒高科公司章程中提到「要對中國共產黨忠誠」，瑟倫反駁了這類說法，指稱人們對這家上市公司「強行灌食了巨大的恐懼三明治」，他說，「國軒是國軒高科的全資子公司」，但國軒內部不存在「共產主義陰謀要把大急流城變為傳播共產主義的中心」的情形。

瑟倫說，他在國軒工作了將近四年，沒有聽到任何政治意識形態的言論，去年他與國軒董事長李縝一起旅行的六周期間，對方一次也沒有提到共產主義的指令或理想，他否認了共產黨滲透國軒的說法。

在5日的會議之前，來自密西根州的前美國大使胡克斯特拉(Pete Hoekstra)、塞拉(Joseph Cella)敦促聯邦政府「為了密州的安全及國家安全」對國軒進行審查。瑟倫證實，這項投資計畫將接受美國外國投資委員會(Committee on Foreign Investment)的審查，國軒預計本周提交申報書。

國軒去年宣布於大急流城、格林查特鎮建立電池工廠後，面臨當地抗議阻止，目前已經暫停了大急流城的計畫。

密西根州將為此項目提供7.15億元的激勵方案，包括5.4億的30年稅收減免，以及兩筆總額為1.75億的撥款，這座工廠預定地早在20年前就畫為工業用地，工廠將生產陰極與陽極，但不生產電池本身，預計今年7月開工，2025年完工投產。