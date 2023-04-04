芝市長選舉票數接近 勝負難料 李惠華當選11區區長

11區區長李惠華成功連任。(特派員黃惠玲／攝影)

芝市長決選空前激烈，前芝加哥公校系統執行長瓦拉斯(Paul Vallas，69歲)與現任庫克郡委員會委員的對手強森(Brandon Johnson，44歲)得票數幾乎打成平手，勝負仍難料；去年由市長萊特福特任命的芝市議會第一位華裔女區長李惠華(Nicole Lee)，得票數超過6成，如無意外將成為芝市首位民選華裔區長。

截至4日晚間8時15分為止，90％投票所開票結果，強森拿到25萬231票，瓦拉斯則獲得24萬6415票，兩人得票率均為五成左右。

芝加哥市長候選人瓦拉斯。(特派員黃惠玲／攝影)

瓦拉斯從參選開始就主打治安牌，他獲得芝加哥警察 兄弟會的背書，而強森則得到芝加哥教師工會與年輕選民支持。他表示，治安議題毫無疑問必須列在新市長最優先任務，他當選會將更多警察安排回歸街頭，提高社區警察能見度，增加嫌犯逮捕歸案的比率。

房地產 稅方面，瓦拉斯表示將研擬新的房地產徵收與評估制度，尤其會針對個人屋主的房地產稅率調漲設立漲幅上限，減輕一般市民重負。

傾左派的強森，主張要解決治安，須加強投資社區、改善現行的警察運作，並讓大家有更多的工作機會，他表示，從根做起才能解決治安問題，此外，必須大幅度增加心理健康服務人員與據點，這樣才能舒緩警察的工作負擔，才能讓警察專心辦案。

芝加哥市長候選人強森。(特派員黃惠玲／攝影)

對於房地產稅持續增長，已經造成許多屋主沉重負擔的情形，強森說，他保證不會調高房地產稅。

在華埠 出生長大的李惠華，出任11區區長前為聯合航空主管，她一直致力推動亞裔權益，李惠華多次表示，團結一致維護好不容易取得的政治代表力量，是責無旁貸也勢在必行的目標。

11區區長李惠華4日晚間與支持者同慶連任成功。(高潔／攝影)

在公共安全方面，她主張首先要確保警察擁有必要資源來適當執行任務，此外也要關注暴力犯罪根本原因，加強為年輕人提供機會，警民合作十分關鍵，首先華人社區應從「有案必報」開始做起。

華埠高中部份，她會與新市長密切合作，推動落實華埠高中的建立，她也呼籲社區強化聲量，讓新市長了解社區需求；地稅方面，李惠華表示會與重估委員會加強溝通，確保房產估值符合實際水平。