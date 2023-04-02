1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

佛州 一名六旬婦人被控照顧不當，不慎害死她的兩個外孫；不到一年內兩個孫子分別在車內被熱死及溺斃，婦人的女兒要求判決其母親入獄。

2021年12月，16個月大的伊茲拉(Ezra)在祖母崔西·尼克斯(Tracey Nix)的照顧下死亡，法庭文件指出尼克斯在照顧孫子時睡著，伊茲拉推開門到戶外玩耍，在家附近的池子裡溺死；女兒相信媽媽尼克斯並非疏忽，她未因該意外被控罪。

根據法庭紀錄，近一年後，現年65歲的尼克斯於2022年11月被逮捕，這次她被控殺人罪，她在2022年11月1日將七個月大的外孫女烏列爾·舒克(Uriel Schock)獨留在車內熱死。

法庭文件顯示，尼克斯中午返家後將烏列爾獨自留在車內數小時，尼克斯稱她「忘記」小孩還在車內。

尼克斯告訴當局，她的女兒凱拉·肖克(Kaila Schock)請她照顧烏列爾，尼克斯表示自己當天早上去拜訪一位朋友，接著前去接烏列爾，之後與朋友去餐廳用餐，午餐完返家後，她停好車進入屋內陪伴寵物犬與彈鋼琴。

到了傍晚，尼克斯才突然想到烏列爾還在車內，她的丈夫立即將烏列爾抱出車外，為其施行心肺復甦術(CPR)並撥打911求救；但仍回天乏術，烏列爾當場被宣布死亡，警長辦公室表示當天沃楚拉(Wauchula)的氣溫達到華氏90度。

屍檢報告顯示沒有受傷的跡象，但烏列爾的死亡原因被認定為他殺。

烏列爾的爸爸傷心表示，這已經不是第一次發生這樣的悲劇。他表示：「現在兩個孩子都不在了，有人必須為此負責。」

尼克斯的女兒凱拉告訴新聞台：「她(尼克斯)得進監獄 ，身為她的女兒，我很心痛必須這麼說，但身為孩子的母親，我要求這麼做。」