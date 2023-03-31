加州洛杉磯人口流失逾9萬 全美最高 伊州庫克郡緊隨其後

根據新的人口普查數據，芝加哥市所在的庫克郡在2021年7月至2022年7月間人口減少6萬8000名。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦人口普查30日公布最新數據指出，儘管全美許多因為新冠疫情 導致人口縮水的郡縣，都已經看到居民人數恢復成長，但庫克 郡人口卻未見復甦，該統計報告顯示，2021年7月到2022年7月期間，庫克郡流失多達6萬8000位居民，減少數目為全美郡縣第二高，僅次於流失9萬1000位居民的洛杉磯 郡。

不過，庫克郡總人口目前仍有511萬名，仍名列全美人口最多的第二大郡縣，洛杉磯郡以972萬位居民衛冕全美最大郡縣寶座，此外，在這份新的數據中，庫克郡人口減少幅度為1.3%，比洛杉磯郡的0.9%高出許多，

各郡縣的人口成長或流失，是依照該郡的出生、死亡、遷離、搬入來做出統計結果。在全美47個人口超過百萬的郡縣中，有四個郡出現人口大幅流失的情形，包括費城郡(Philadelphia)、金斯郡(Kings)、皇后郡(Queens)、布朗士郡(Bronx)，其中布朗士郡人口流失將近3％最高。

根據數據，庫克郡2021年7月至2022年7人口遷出了9萬4000人，遷入1萬8000人，整體降幅為1.3%，比上一期的1.6%略微改善。

人口學家威爾德(Kristie Wilder)說，庫克郡人口成長最高的年度為2011年；2010年到2017年間，庫克郡的國際移民人數在1萬4000人至1萬9000人間，但從2018年後就大幅減少，尤其疫情爆發，這類的人口移入明顯縮水。

人口普查局人口估計與預測部門助理負責人哈特利(Christine Hartley)表示，新的數據指出，全美各郡的移民增長模式已經接近疫情前的水平，「2021年出現大量國內人口下降的紐約、舊金山等一些郡縣，在2022年都出現人口增長」。

庫克郡雖然尚未扭轉大流行造成的人口損失，但自2010年以來人口數基本持平，當年該郡約有520萬居民。該郡近期增幅最大的是在2019到2020 年，也就是疫情爆發前，當時人口成長幅度達2.3%至總數530萬左右。

伊利諾州在新一期的統計報告中，人口減少了10萬4000人，降幅0.8%，其中環繞芝加哥的郡縣的人口都下降，只有麥克亨利郡(McHenry)增加155位居民逆勢成長，而流失人口最多的是杜佩琪郡(DuPage)，共減少了5547位居民，降幅0.6%。

全美人口增加最多的前兩名郡縣，依序為亞利桑納州的鳳凰城所在地馬里科帕郡(Maricopa)，去年該郡增加近5萬7000位居民。 休士頓所在的德州哈里斯郡(Harris)排名第二，增加了近4萬6000人。