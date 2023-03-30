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春假旅遊潮來了 芝2機場預估旅客逾256萬

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥航空管理局30日表示，預估3月31日至4月10日間，將有超過256萬名旅客進出芝城兩大機場。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥航空管理局30日表示，預估3月31日至4月10日間，將有超過256萬名旅客進出芝城兩大機場。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公立學校系統以及全美各地學校的春假陸續展開，芝加哥航空管理局(CDA)表示，根據航空公司的初步乘客數據，預估從3月31日到4月10日間，芝加哥歐海爾機場與中途機場將迎來超過256萬名旅客。航管局特別提醒，由於芝市往返歐海爾機場的高速路正在整修，建議旅客搭乘藍線捷運，避免嚴重塞車影響行程。

CDA局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，復活節、逾越節、齋戒月已經或即將到來，在未來的10多天內，數百萬人將進出芝加哥兩大機場與家人同慶節日，或與孩子一起享受春假。

她表示，與去年春假期間的旅行人數相比，今年歐海爾機場的預計乘客人數將增加6.7%，根據航空公司數據，其中4月6日將是最繁忙的一天，中途機場部份的乘客與去年同期相比增幅明顯，達19.1%，最繁忙的一天估計落在3月31日。

在繁忙的旅行日，芝加哥機場交通堵塞十分常見，航管局呼籲民眾盡量利用以下方式前往機場或接送親友：

●考慮搭乘公共交通工具：CTA捷運藍線提供24小時的班車往返歐海爾機場，CTA橘線則從每天清晨4時到隔日凌晨1時間行駛市區與中途機場，此外，大都會火車通勤系統Metra的北中央路線，周一到周五也提供從市中心聯合車站(Union Station)轉乘藍線捷運的服務。

●兩座機場都有提供快速接送親友區(Kiss n'Fly)，中途機場的位置在西59街夾南基爾帕特里克大道(S. Kilpatrick Ave.)；歐海爾機場的接送區則位於10255 W. Zemke Blvd.，旅客下車後可搭乘輕軌到各航站大樓。

手機停車場：兩大機場的手機停車場都免費開放，中途機場的手機停車場位於61街夾南西塞羅大道(S. Cicero Ave.)；歐海爾機場的手機停車場地址：560 N. Bessie Coleman Drive。

目前芝市區前往歐海爾機場的主要道路-甘迺迪高速路正在整修，預料交通將嚴重延誤，因此航管局呼籲要搭車或開車前往的旅客，務必提前了解路況再上路，航管局建議在上下班高峰時間往返市區或機場的乘客，最好搭乘藍線捷運。

此外，旅遊繁忙期間，歐海爾機場的停車位十分緊張，如計畫把車停到機場停車場者，請先上網查看停車位狀況，網址：flychicago.com/ordparking。

芮潔米特別提醒，達美航空(Delta Airlines)已經搬到第五航站作業，請搭乘旅客不要跑錯到原來的第三航廈，第五航廈的另一個主要變化，為所有要搭乘網約車的旅客，必須坐輕軌到第二航站搭乘。

機場 芝加哥 手機

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