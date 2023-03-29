伊州允許男女同廁 眾議會表決過關

伊州州眾議會通過的新法，允許企業、商家設立「帶多間廁所的洗手間」開放為全性別使用，而非過去僅限獨立單間給全性別使用。(特派員黃惠玲／攝影)

「男女同廁」在伊利諾州又掀起新一波關注，伊州 眾議會日前以微弱優勢(60：40)通過最新的性別使用廁所法案，新法將允許企業、大學與其他建築物業主，可以選擇「開放有多間廁所的公共洗手間給全性別使用」，這也意味著帶有兩個或更多廁所的男性專用或女性專用洗手間，將允許「自認為女性或男性」的跨性別 族群進入使用。

有關廁所的性別使用，已經成為全美文化戰爭的焦點之一，日前阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，共和黨 )簽署了一項法案，限制公立學校的跨性別者使用「與其自認性別相符」的廁所。愛達荷州共和黨州長李睿德(Brad Little)也剛簽署一項法案，禁止該州的跨性別學生使用與其出生時性別不符的公立學校衛生間。

伊州新的法案並非針對學校而已，而是全州所有含兩間及以上廁所的公共洗手間，都可以允許「跨性別者進入符合其自認性別的廁所」

主導該法案的民主黨籍議員斯圖爾特(Katie Stuart)表示，這項法案已經送交參議會表決，新法主要針對2019年版本的「公平廁所法案」(Equitable Restroom Act)進行修正。

事實上，伊州法律已經允許為所有跨性別者可以使用獨立的單間廁所，新的法案則將允許可容納兩個或更多人的性別專用廁所，開放給全性別(男、女以及跨性別者)進入使用。 該法案規定了所有性別的廁所必須滿足的標準，例如不標明任何特定性別的標示；設置由使用者控制的功能鎖隔欄；每個小便器設立隔板。

該法案還規定，任何多人使用的洗手間都可以轉換為男女通用洗手間，如果另一個單性別多人洗手間位於全性別洗手間附近，則兩者都必須指定為全性別設施。

新法案表決前，眾議會共和黨領袖溫德賀斯(Patrick Windhorst)要求斯圖爾特確認該法案與上屆議會通過，但送交參議會後夭折的法案措辭相同。最終眾議會以60票同意，40票反對闖關成功。

反對該法案的共和黨議員索斯諾斯基(Joe Sosnowski)說，伊州的居民不會贊成這種議案，「如果有性別認同的情況，那就使用兩間獨立的廁所，為何有必要開放設有多間廁所的公共洗手間，給跨性別使用？」

支持該項立法的倡導組織「伊州平等」(Equality Illinois)發表聲明稱，新法案為選擇提供「中性廁所」的企業「確立了保障安全、隱私與包容的基本要求」，「伊州平等」執行長強森(Brian Johnson)說，包括陪孩子上廁所的父母、在洗手間協助他人的照顧者，以及跨性別族群，也都將從該法案中受惠。

反對該法案的另一名共和黨議員麥爾(Charles Meier)說，到時可能會有很多人不願意進到一個開放給所有性別的廁所。斯圖爾特回應，這是彈性選項，如果場地空間不足，不必建造這樣的洗手間。