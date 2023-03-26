我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

「貨櫃內窒息」德州2屍來自宏都拉斯 將追查人口走私

編譯盧炯燊／綜合25日電
德州烏瓦德警方在貨運火車的一節車廂發現有兩名無證客窒息而死。圖為警方在現場調查。(路透)
德州烏瓦德警方在貨運火車的一節車廂發現有兩名無證客窒息而死。圖為警方在現場調查。(路透)

德州南部聖安東尼奧(San Antonio)附近一列貨運列車的集裝箱內，發現兩名宏都拉斯男子死亡，國土安全部認為涉及人口走私，正從這個方向展開調查。

事發於24日，德州克尼帕(Knippa)聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)一列貨運列車的貨卡及集裝箱內共發現有17 人，包括15男和2女，其中兩名男子已死亡。出事地點烏瓦德位於聖安東尼奧以西約70哩，距離美墨邊境不到100哩。

烏瓦警方表示，在當天下午3時50分左右接到911匿名報案電話，指有很多無證移民在列車車廂內窒息而尋求幫助，事後證實電話是從車廂內打來。

警方即時派員到場調查，在列車的一個貨運車卡及一個集裝箱內發現17人，其中兩名來自宏都拉斯男子證實已死亡，另外4人不適送院救治，當中兩人情況危殆，他們的國籍未見透露。

國土安全部發言人普尼達(Nina Pruneda)25日發聲明表示，此案涉及人口走私，重申會繼續努力解決人口走私組織對公共安全構成的嚴重威脅。但聲明沒說明是否有任何無證移民被拘留。

聯合太平洋鐵路公司發言人也表示公司正與當局合作，以確定發生甚麼事情以及這些人如何登上列車。

發言人強調安全是公司的重點，又說已制定了嚴格政策防止未經授權人士進入列車。

目前當局尚未公布兩人死因，事發時當地氣溫高達90℉(32℃)，集裝箱內的溫度更高，缺乏空氣，悶熱不堪。

聖安東尼奧是人口走私的活躍黑點，類似事件層出不窮，去年夏天，聖安東尼奧郊區一個集裝箱內也發生類似慘劇，貨櫃內堆滿被活活悶死的移民屍體，總計超過50人死亡，這也是美國這些年來最致命的人口走私事件。

德州烏瓦德警方在貨運火車的一節車廂發現有兩名無證客窒息而死。圖為警方將死者遺體運...
德州烏瓦德警方在貨運火車的一節車廂發現有兩名無證客窒息而死。圖為警方將死者遺體運走。(路透)

移民 德州 國土安全部

上一則

31年前史泰登島無名女屍 確認是新州摩里斯郡人

延伸閱讀

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交
宏都拉斯斷交 美重申一中政策鼓勵全球擴大與台灣往來

宏都拉斯斷交 美重申一中政策鼓勵全球擴大與台灣往來
台宏斷交前要24.5億美元援助 台外長：感覺他們就是要錢

台宏斷交前要24.5億美元援助 台外長：感覺他們就是要錢
30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議
台外長吳釗燮：撤離宏都拉斯大使館並要其關駐台使館

台外長吳釗燮：撤離宏都拉斯大使館並要其關駐台使館
宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴