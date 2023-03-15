在電影中成長 郭富城最愛台詞：是福不是禍，是禍躲不過

第二次到訪芝城，郭富城很開心看到許多粉絲。(特派員黃惠玲／攝影)

對於郭富城原本還停留在他對著鏡頭手畫圈圈唱著「對你愛、愛、愛不完」的青春形象，直到第一次近距離看到這位歌舞天王，少了男孩的可愛青澀，多了紳士的成熟歷練。郭富城說，他熱愛電影 ，幾十年來沒有重複演過相同角色，讓他不斷學習、成長。

最近在美國展開巡迴演唱的他，神情有些疲憊但笑容禮貌親切，不知是否受到現實生活中妻子閨蜜遭碎屍影響，問到「風再起時」最喜歡(感受最深)哪句台詞？郭富城很快回答，是他在電影向劇中老婆說的「是福不是禍，是禍躲不過」。

染著一頭金髮、身材保持相當精瘦的郭富城說，20年前他來過芝加哥 ，這次是第二次到訪，20年前因為一到芝加哥就忙著彩排、演出，幾乎沒有時間仔細看看這個城市，這次來早上往旅館窗戶外看，才發現這個城市「好漂亮」，由於自己平時也會畫畫、寫書法，這次感覺芝加哥的確是個藝術城，他尤其對芝加哥藝術館流連忘返。

拿到芝加哥亞洲躍動影展的「卓越電影成就獎」，他說感到非常開心，因為電影是他除了舞台表演之外投入相當多時間的領域，「我醉心於電影，因為電影不同的角色，讓我有機會成為各種各樣的人，讓我有很好的學習機會」，郭富城說，其實電影比舞台表演難度更高，他過去十幾年來沒有演過重複的角色，所以需要不斷突破、不斷成長。

郭富城在「風再起時」飾演香港傳奇華人探長磊樂，他說，自己演過很多次探長角色，但在這部橫跨30年的電影中，導演 賦予了磊樂新的面向，讓他演出時既挑戰又享受。

戲中的磊樂有沒有最難演的橋段？郭富城說，「在演出生涯中，演過很多不同的角色，但在這部影片中，自己為了一種愛、一種情感去吸鴉片，然而吸鴉片是什麼狀態？因為沒有吸過很難理解」，他在演出前多次跟導演討論，希望找出那種狀態演出來，「究竟吸完鴉片，我是跟喝醉酒一樣？還是怎麼一回事？」