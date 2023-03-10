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馬州首家大麻休息室蒙郡開業 只開放有需求患者

記者張筠／馬州即時報導
娛樂大麻今年7月1日將在馬州合法，屆時該休息室將允許滿21歲者憑證件進入。（Ceylon House大麻休息室提供）
娛樂大麻今年7月1日將在馬州合法，屆時該休息室將允許滿21歲者憑證件進入。（Ceylon House大麻休息室提供）

馬州蒙郡(Montgomery County)日前開設全州首家「大麻休息室」(marijuana lounge)，由於娛樂用大麻尚未在馬州合法，因此該店僅供有醫療需求的大麻使用者聚集使用大麻並放鬆社交。

該店名為「Ceylon House大麻休息室」，位於蒙郡Burtonsville，店主哈馬契拉(Venushki Hemachandra)表示，開店的初衷在於給需要接受大麻治療的患者提供一個「安全且放鬆的空間」，可以隨時進出，「每個人帶著自己的藥進來，治療的同時或許也能結交新朋友，了解新藥物，並在此放鬆享受。」

該店像是一家「雪茄吧」(cigar bar)或「水煙休息室」(hookah lounge)，不同的是店內不售賣大麻產品，但允許顧客租賃、購買用於吸食大麻的煙槍和汽化器；此外店內裝潢主要是斯里蘭卡風格，那是店主哈馬契拉的家鄉，她表示，店內許多別具特色的裝飾擺件也來自斯里蘭卡，旨在支持美國的斯里蘭卡群體。

哈馬契拉在新冠疫情前就有開設「大麻休息室」的想法，但由於在馬州史無前例，她和郡府和相關機構交涉的時間比想像中長，如今她的店面成為先鋒，她也盼望自己的案例能鼓勵其他有類似想法的「創業者」。

在今年7月1日以前，馬州娛樂大麻仍為非法，因此所有進入該「大麻休息室」的顧客必須提供有醫生簽署的證明，並在州府登記，「我們目前只開放給需要大麻醫療的患者，但7月1日娛樂大麻合法後，預計將迎來更多顧客，只要滿21歲者，都可以憑證件進入。」

馬州娛樂大麻合法化從今年7月1日開始生效，滿21歲者可使用、擁有、種植大麻，擁有不超過1.5盎司大麻都為合法。

根據蒙郡衛生規定，該大麻休息室內不能售賣飲食，但哈馬契拉表示，未來可能周末會在店外提供食品和飲料服務。

馬州首家大麻休息室日前在蒙郡開張，當前僅供有醫療需要的大麻使用者進入，讓他們可在...
馬州首家大麻休息室日前在蒙郡開張，當前僅供有醫療需要的大麻使用者進入，讓他們可在此放鬆社交。（Ceylon House大麻休息室提供）

大麻合法化 馬州 斯里蘭卡

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