芝11區長李惠華：為華社發聲與爭取經費 我義無反顧

11區區長李惠華(前右)積極爭取華裔選民在4月4日決選投她一票。(特派員黃惠玲／攝影)

在芝城華埠 出生長大的11區區長李惠華(Nicole Lee)，正為4月4日的區長決選奔波忙碌，身為芝城第一個「亞裔多數選區」的首任區長，她一直以「為華社發聲及爭取經費、建設」，作為義無反顧的責任；甫獲芝市府數十萬經費的美亞健康協會主任劉紅對此稱，「如無李惠華主動爭取，美亞獲該筆撥款機率渺茫」，劉紅說，經費是社區發展與非盈利服務的命脈，「在各級議會有華裔 發聲代表，是確保權益的關鍵」。

美亞近年在提升華埠社區健康成果卓著，尤其疫苗接種、心理健康中心、健康檢查等服務受到肯定，該筆新資金首階段將進行針對華裔社區改善健康水平。

李惠華在2月底的區長選舉中，與另一位候選人、資深警察席拉威諾(Anthony Ciaravino)因得票數均未過半，兩人要在4月4日舉行第二輪決選，屆時得票高者即為新一任區長。隨著選舉逐漸接近，由於首次投票票數相當接近，選情日益緊繃。

李惠華在上月28日選舉拿到3300多張票，得票率約31%，另一位華裔候選人曾偉民也拿到2100多張票，得票率達20％左右，兩人票數加總已經逾五成，席而拉威諾在該次選舉中則拿到約3300張票。

11區區長出現李惠華與曾偉民兩位華裔參選，寫下芝城186年來的歷史新頁，而根據芝加哥選委會的選票統計報告，華裔聚居的投票所在2月底的選舉中，投票率更衝到超過四成創下新高，由此可見華人 不再對政治無動於衷。

這些情況也意味著，贏得華人選票支持，決定11區區長第二輪選舉的勝負。

回顧過去不到一年時間，李惠華與華人相關的工作表現，包括：爭取芝加哥九分局警車與庫克郡警長辦公室執法人員在華埠提供額外巡邏、提高警察能見度；在華埠與附近捷運出入口(包括舍麥路、亞珠街、33街、35街)增加安全呼叫箱(security call boxes)，並對車站進行深度清潔，此外，她也爭取在每個車站路口的額外照明，讓CTA運輸局的攝影機能有更清楚視野，並讓夜間通勤者有更明亮的光線。

李惠華取得交通局CDOT的承諾，在克拉克街(Clark St.)與永活街(Wentworth St.)間的亞珠街新建行人道與路緣，改善通勤者的交通路徑品質，此外，永活街與史都華街間的馬路路面也將重新鋪設。

在支持商家方面，她協助Busy Bee學習中心獲得16萬9000元的社區發展基金獎，且與服裝公司National Safety Apperal合作，擴大該公司在11區的業務，這家企業在11區聘用了145位華人員工。