我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有效10年中國簽證何時恢復？芝加哥中領館最新解答

果粉準備…黃色iPhone 14、14 Plus 3/10開放預購

伊州130萬臉書用戶 將收到第二筆和解金

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)
臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)

去年因臉書違反伊州生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)集體訴訟，而收到397元和解金的約130萬名伊利諾州居民，將再收到金額為30.61元的第二筆和解金，根據指出，第二筆金額是因將近11萬名在和解名單內的伊州居民，未兌現第一張賠償支票，因此對剩餘和解金進行第二次發放。

八年前對臉書首先提供違法隱私法控訴的芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)表示，所有的錢都發出去給集體索賠的成員，但有的人沒有去兌現支票，根據指出，這筆約11萬人沒有兌現的支票總金額約有4300萬元。

臉書在2022年5月向符合賠償資格的138萬個伊州臉書用戶，發出近5.5億元的賠償，這筆金額已經扣除了約一億的法律費用，當時用戶分別透過電子轉帳與支票收到和解金，根據法院文件，這批支票的有效日期為去年8月8日。

該筆賠償金管理者於去年7月向部份要求電子支付但沒有成功的民眾，補寄出約8萬2000張支票，到去年11月為止，包括首次寄發與第二次補發的支票，總共有10萬9434張沒有到銀行兌現。到今年1月14日，所有賠償支票的有效期已到，這些支票已經作廢，因此累計了大概4300萬元沒有成功發出。

如果加上第二次的和解金，伊州約130萬名臉書用戶，每人總共可拿到428元的賠償。

臉書賠償訴訟案始末

2015年埃德爾森代表原告利卡塔(Carlo Licata)向庫克郡巡迴法院提起訴訟，聲稱臉書未經同意使用臉部標記功能，違法了伊州生物識別資訊隱私法案，該案件後來轉移至芝加哥聯邦法院，再送加州聯邦法院，並在該院確立了集體訴訟的案件。

伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，此外用戶還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶在2020年11月截止日前，提交了索賠申請。

臉書在2021年11月宣布關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書刪除了所儲存的10億多個面部識別模版，自動辨識照片、影片人臉的功能已經取消。

2021年2月，加州一名聯邦法官批准了埃德爾森提出的6.5億和解協議，但伊州兩居民對該賠償案提出上訴，導致整個支付計畫被推遲執行，這兩人主要在訴訟中，反對向原告律師支付9750萬元的費用，也反對向列名原告者提供5000元的紅利獎金。

2021年11月夏威夷上訴法院法官聽取了雙方辯論後做出裁定，稱「地方法院未濫用自由裁量權而授與律師費及獎金」。

伊州是在2008年通過「伊州生物識別資訊隱私法案」，這項法案被視為美國最嚴格的法案，該法規定公司在使用臉部識別與指紋掃描技術來辨別客戶或員工前，必須獲得對方許可。

伊州法院又打開更高賠償大門

上個月，伊利諾州最高法院在涉及芝加哥白城堡經理的案件中裁定，公司或企業每次未經同意收集信息時，都會產生生物識別隱私賠償，此裁決等於為更高的和解金額打開了大門。 根據法律，原告因對方疏忽違規可獲1000元的賠償，如果故意違規則可拿到5000元的賠償。

埃德爾森說，該裁決破壞了伊州法律原意，因為原本5000元的賠償，可能因為員工指紋被掃描數十次，變成可能高達數百萬元的索賠，「這意味著每起訴訟都可能使被告破產，而這並非隱私法的重點。」他表示，正與立法議員們合作，希望能夠讓相關法律恢復初衷。

伊州 臉書 支票

上一則

南卡也提限制中國人置產法案 APAPA籲華裔發聲

下一則

有效10年中國簽證何時恢復？芝加哥中領館最新解答

延伸閱讀

南卡也提限制中國人置產法案 APAPA籲華裔發聲

南卡也提限制中國人置產法案 APAPA籲華裔發聲
伊州70萬人將失醫療白卡 最快7月首波保戶喪失資格

伊州70萬人將失醫療白卡 最快7月首波保戶喪失資格
疫情3年 伊州人口流失是密州3.5倍

疫情3年 伊州人口流失是密州3.5倍
最新報告：伊州53所學校 無任何學生數學達標

最新報告：伊州53所學校 無任何學生數學達標
最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

熱門新聞

搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
新澤西州一名婦女收到驅逐通知卻拒絕離開住家，最終點燃瓦斯燒屋，引起大火身亡。圖為火災現場。(CBS電視台畫面截圖)

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

2023-03-04 09:32
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖場 飼主鄰居不捨

2023-03-06 18:23
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動