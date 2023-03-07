伊州130萬臉書用戶 將收到第二筆和解金

臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)

去年因臉書 違反伊州 生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)集體訴訟，而收到397元和解金的約130萬名伊利諾州居民，將再收到金額為30.61元的第二筆和解金，根據指出，第二筆金額是因將近11萬名在和解名單內的伊州居民，未兌現第一張賠償支票 ，因此對剩餘和解金進行第二次發放。

八年前對臉書首先提供違法隱私法控訴的芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)表示，所有的錢都發出去給集體索賠的成員，但有的人沒有去兌現支票，根據指出，這筆約11萬人沒有兌現的支票總金額約有4300萬元。

臉書在2022年5月向符合賠償資格的138萬個伊州臉書用戶，發出近5.5億元的賠償，這筆金額已經扣除了約一億的法律費用，當時用戶分別透過電子轉帳與支票收到和解金，根據法院文件，這批支票的有效日期為去年8月8日。

該筆賠償金管理者於去年7月向部份要求電子支付但沒有成功的民眾，補寄出約8萬2000張支票，到去年11月為止，包括首次寄發與第二次補發的支票，總共有10萬9434張沒有到銀行兌現。到今年1月14日，所有賠償支票的有效期已到，這些支票已經作廢，因此累計了大概4300萬元沒有成功發出。

如果加上第二次的和解金，伊州約130萬名臉書用戶，每人總共可拿到428元的賠償。

臉書賠償訴訟案始末

2015年埃德爾森代表原告利卡塔(Carlo Licata)向庫克郡巡迴法院提起訴訟，聲稱臉書未經同意使用臉部標記功能，違法了伊州生物識別資訊隱私法案，該案件後來轉移至芝加哥聯邦法院，再送加州聯邦法院，並在該院確立了集體訴訟的案件。

伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，此外用戶還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶在2020年11月截止日前，提交了索賠申請。

臉書在2021年11月宣布關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書刪除了所儲存的10億多個面部識別模版，自動辨識照片、影片人臉的功能已經取消。

2021年2月，加州一名聯邦法官批准了埃德爾森提出的6.5億和解協議，但伊州兩居民對該賠償案提出上訴，導致整個支付計畫被推遲執行，這兩人主要在訴訟中，反對向原告律師支付9750萬元的費用，也反對向列名原告者提供5000元的紅利獎金。

2021年11月夏威夷上訴法院法官聽取了雙方辯論後做出裁定，稱「地方法院未濫用自由裁量權而授與律師費及獎金」。

伊州是在2008年通過「伊州生物識別資訊隱私法案」，這項法案被視為美國最嚴格的法案，該法規定公司在使用臉部識別與指紋掃描技術來辨別客戶或員工前，必須獲得對方許可。

伊州法院又打開更高賠償大門

上個月，伊利諾州最高法院在涉及芝加哥白城堡經理的案件中裁定，公司或企業每次未經同意收集信息時，都會產生生物識別隱私賠償，此裁決等於為更高的和解金額打開了大門。 根據法律，原告因對方疏忽違規可獲1000元的賠償，如果故意違規則可拿到5000元的賠償。

埃德爾森說，該裁決破壞了伊州法律原意，因為原本5000元的賠償，可能因為員工指紋被掃描數十次，變成可能高達數百萬元的索賠，「這意味著每起訴訟都可能使被告破產，而這並非隱私法的重點。」他表示，正與立法議員們合作，希望能夠讓相關法律恢復初衷。