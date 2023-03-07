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南卡也提限制中國人置產法案 APAPA籲華裔發聲

記者李君蘭／即時報導

日前南卡州議會提出法案S576，修正現有法規中對於外國人擁有房地產的規定。此案與近日在德州及多州禁止中國在內的政府、公司及個人購買土地法案類似，引起部分華裔激憤。

該案中對現有法規SC Code § 27-13-30的術語進行了新的定義，將「由敵對國家控制的企業」定義為包括由敵對國公民全資或占股10%以上的企業在內，且將對敵對國公民全資或者占股10%以上企業購買土地的限制，由原來的50萬畝，減少為1000畝，並規定只要是敵對國公民占股的企業，在南卡州範圍內就不得從任何房產中獲得利益。

此法案與日前在德州引起華裔群憤的禁止包括中國在內的四國政府、公司和個人購買土地十分相似，因為根據聯邦法規網站(Electronic Code of Federal Regulations, eCFR)所述，中國現在是美國位列第一的敵對國：shorturl.at/gyMN6。

南卡州議會7日對此案舉行聽證會，聽取民眾意見。對此，南北卡地區華人積極組織應對措施，美國亞太裔公共事務聯盟(APAPA)南北卡分會鼓勵華人到聽證會現場作證發言，積極發聲，希望盡最大努力阻止這種歧視性的法案進入下一步程序。

APAPA南北卡分會主席朱超威表示，這個修正案的迷惑性很強，以國家安全的名義，行歧視華裔之實，是排華法案的隱蔽升級版。他說，自疫情以來，針對亞裔的仇視日漸抬頭，如果現在再以法律形式固定下來，仇恨與歧視只會變本加厲，越演越烈。

他也提醒，法案雖然針對中國公民，但華裔即使已經入籍，也不可能每天上街都秀出美國護照。所以這個法案最終影響一定會波及所有華裔，「我們一定要積極發聲，不能做『啞裔』，在有理有據的前提下，積極合理抗爭。」

華裔 南卡 歧視

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