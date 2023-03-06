當初只是一顆蛋 德州20歲大鱷送回養殖 場飼主鄰居不捨

鱷魚被帶走時，鄰居們都來送行。 (Animal World & Snake Farm推特)

奧斯汀南邊近郊的布達市(Buda)，德州 公園與野生動物局(Texas Dept of Parks and Wildlife)的人員在一戶住宅的後院發現一條大鱷魚，屋主是把這條鱷魚當成寵物來養，她20多年前從一所動物園 偷出一顆鱷魚蛋，她和大鱷魚相依為命過了許多年，可惜他們以後要見面會比較困難了。

野生動物局的官員在布達市調查另一宗違反野生動物法規的事件時，得知這裡有一位女士在後院裡養了一條大鱷魚，他們前往調查時果然發現院子的草地有一塊用鐵絲網圍住的土地，中央還挖出一個池塘，有一條長達7呎的壯碩鱷魚住在這裡面，女屋主表示這條鱷魚是她的寵物(pet)，但她並沒有執照。

德州的法律確實准許州民養鱷魚，但必須是作為農場、教育或生物學研究之用，這名女子並不符合資格。在官員詢問之下，這名女子坦承她20多年前在新布朗菲爾斯市(New Braunfels)的「動物世界與蛇農場」(Animal World & Snake Farm)擔任義工時，把一顆鱷魚蛋偷出來，那顆蛋後來孵出這條鱷魚。

如今鱷魚已經很大，圈起來的那塊地方早已不夠鱷魚活動之用，當官員告訴她那條鱷魚必須歸還給動物世界與蛇農場時，她傷心的流下悲痛的眼淚。動物世界與蛇農場的員工福斯曼(Jarrod Forthman)指出，一條懷孕的母鱷魚一次可以產下50-60個蛋，這麼多的蛋裡少掉一顆很難發現，因此把鱷魚蛋或剛孵出的小鱷魚偷偷帶走，其實是很容易的事。

在WSAZ電視台播出的新聞中，三名從動物園來的壯漢跟這條大鱷魚扭鬥，最後鱷魚被粗繩與膠帶捆住，抬到卡車上載回動物世界與蛇農場。附近的居民聞訊前來看熱鬧，屋子前面的街道旁站了至少幾百人，他們紛紛拿出手機 拍攝這個奇景，小孩子們更是瞪大了眼睛注視這個龐然巨物。