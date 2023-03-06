疑入室盜竊行兇 芝郊區家庭4人中槍 3死1重傷

芝城西南郊柏林布魯克警局表示，5日晚間該市一起可能是入室竊盜引發的槍擊案，造成3死1傷。(柏林布魯克警局臉書)

芝加哥 西南郊柏林布魯克市(Bolingbrook)警局表示，5日晚間該市一棟民宅發生一起可能是入室行竊引起的死亡槍擊 案，警方據報到場時，屋內有四人倒臥血泊，其中兩名男女成人與少女被槍殺，另一名中槍婦女重傷送醫，警方稱，已拘留一名嫌犯。

柏林布魯克警局接到可能入室搶劫的舉報後，於5日晚間8時15分左右趕到該市李巷(Lee Lane)100號附近的事發民宅，經入室查看，屋內有四人中槍，其中三人已經死亡，另一名受傷婦女則立即送到附近醫院治療。目前警方仍未發布被拘留嫌犯與受害者身分的詳細信息。

鄰居賀德伯格(Ryan Hedberg)表示，該社區向來安靜安全，「當晚我送孩子回到家後，聽到兩聲槍響」，他說，接著又在屋內聽到有更多槍聲。

另一名不願透露姓名的鄰居說，槍擊案發生時，他兒子正在該案被槍殺的少女連線玩電動遊戲，然後兒子突然跑進房間跟她說，「媽媽，我想我的朋友出事了」，這位女鄰居馬上問兒子為何這麼說，兒子回答，「我跟她在玩遊戲時聽到槍聲，然後對方再也沒有回應」。

柏林布魯克警局直到6日清晨都仍在現場調查，警方呼籲民眾如有任何線索，可撥打(630)226-8620與該警局調查部門聯繫，如果想匿名舉報，則可電(630)378-4772，或直接到網站：bolingvrookcrimestoppers.org舉報，也可使用手機 P3應用程式提交線索。