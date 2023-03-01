限制墮胎惹人怨?　德州擬對女性生理用品免徵銷售稅

德州議員提案，女性生理用品免銷售稅。（記者邱德祥／攝影）

制定高門檻墮胎法案的德州 議會，新會期開始兩黨議員皆提案修正稅則，將女性生理用品納入銷售稅免徵範圍。共和黨 籍眾議員哈里斯（Caroline Harris）的House Bill 2320提案將一般所知的女性生理用品皆納入免徵範圍；民主黨 籍議員霍華德（Donna Howard）House Bill 300提案進一步將生育後的用品納入免稅範圍。州長艾伯特對生理用品案表達支持。

哈里斯的提案指出，德州稅則應該免除女性生理用品的銷售、使用、消費稅。 生理用品包括，衛生棉條、衛生棉片、月經杯、月經海綿、月經墊，以及其他用於維持月經期間衛生的用品。哈里斯指出，女性生理用品並非消費品，而是必需品，德州稅則應該反映本州的價值觀，凸顯相關產品對於女性身心健康的必要。

議會之前也有類似提案，不過都未能審查過關，送交州長簽署，不過這次由共和黨人發起的修法行動，州長辦公室倒是很快表態。發言人Renae Eze指出，州長支持女性生理用品免徵德州與地方銷售稅的議案，樂見相關提案完成立法程序。

另一項由民主黨籍議員霍華德的提案則要求將生育相關產品也列為免稅品，如尿布、濕紙巾、擠乳器、奶瓶，與女性生理用品一道納入免徵範圍。霍華德強調，女性生理用品與嬰兒衛生用品先前都不在免徵範圍內，但它們是必需品，德州家庭有需要免除獲得這些用品的無額外經濟負擔，議長費蘭（Dade Phelan）已經將HB 300列入優先法案了。德州主計長黑格爾（Glenn Hegar）稱，德州可以吸收稅額，同時對女性來說將能免去一大負擔。