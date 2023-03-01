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芝亞裔多數區11區區長將決選 華人選票最關鍵

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
席拉威諾。(特派員黃惠玲／攝影)
席拉威諾。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥有不少華人居民的11區、12區、25區及48區的區長選舉結果顯示，11區與48區因無人拿到過半選票，均將在4月4日舉行第二輪決選，11區區長由現任華裔區長李惠華與資深警察席拉威諾(Anthony Ciaravino)對戰；48區進入決選的為鄧恩(Joe Dunn)與何朋沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)。

此外，12區由拉米瑞茲(Julia Ramirez)當選，25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)取得連任。

競爭激烈的第11區，為芝加哥第一個亞裔多數選區，參加2月28日選舉的該區區候選人多達七人，其中包括李惠華與曾偉民兩位華裔，根據初步開票結果，李惠華拿到3309張票，得票率為30.5%，席拉威諾拿到3292票，得票率緊追其後30.4%，值得留意的是票數排名第三的曾偉民初次參選也拿到2146張票，得票率有19.8%。

這意味著兩位華裔候選人在28日的選舉中，分散了不少華人選民的票數，導致李惠華無法拿到超過五成選票直接當選，李惠華能否成功接收曾偉民的華人選民支持，將攸關她是否能在決選獲勝。

警察出身且主打治安的席拉威諾，可說是選戰期間最常出現在華埠的非華裔候選人，尤其選前一兩周，他的宣傳車與本人時常在華埠圖書館前向華人拜票，他雖然攻進決選，但是否能在第二輪選舉贏得華裔支持，同樣也成為他的勝敗關鍵。

華人居民也不少的12區區長，由挑戰者拉米瑞茲(Julia Ramirez)擊敗現任雅巴爾卡(Anabel Abarca)，雅巴爾卡去年年底由市長萊特福特指派接任離職的原12區區長卡帝納斯(George Cardenas)職位，其民意基礎原本就薄弱，挑戰者拉米瑞茲經營選區已有一段時間，因此現任敗選不算意外。

華裔女婿、25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)面臨強大財團支持的對手弗柔瑞斯(Aida Flores)挑戰，曾一度陷入苦戰，還好最後扳回劣勢取得勝利。

轄區主要為北華埠的48區，在原區長奧斯圖曼(Harry Osterman)宣布不再競選連任後，陸續有多達10名候選人加入選戰，鄧恩與拉米瑞茲在28日的選舉中分別拿下3838票(27.4%)、3014票(21.5%)，票數均未超過五成，兩人也將在4月4日舉行第二輪投票。

李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)
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華裔 華人 華埠

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