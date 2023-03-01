我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天 社區示威聲援

眾院特別委員會首會 控中國竊千億智財、投資軍力擬犯台

波士頓機場驚魂 捷藍班機 降落險與小飛機擦撞　

記者顏伶如／即時報導
圖為一架起飛的捷藍班機。(Getty Images)
圖為一架起飛的捷藍班機。(Getty Images)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)28日發表聲明指出，捷藍航空(JetBlue)一架班機27日晚間準備降落波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)時，一架里爾60噴射機(Learjet 60)卻在沒有獲得起飛放行許可的情況下升空，險些撞機。

聯邦航空總署正追查這起「千鈞一髮」的驚險事件。

聲明中說，事件發生於美東時間27日晚間接近7時。根據初步調查，里爾60噴射機駕駛在沒有獲得起飛許可(take-off clearance)的情況下起飛，當時捷藍航空206號航班則正準備降落。

FAA指出，塔台人員指示里爾60噴射機駕駛排隊等候從9號跑道起飛，讓捷藍航空公司的客機先降落在與9號跑道交叉的4-Right跑道。里爾60噴射機駕駛雖向塔台回覆收到指令，但卻開始起飛。

聲明指出，捷藍航空機員做出閃避動作，在里爾60噴射機通過跑道交叉口時緊急爬升(climb-out)，兩架飛機才沒有相撞。

FAA表示，兩架飛機當時相距約530呎(160公尺)；里爾60噴射機隸屬於一家私人包機公司。

捷藍航空發言人28日在聲明中說，捷藍班機當時採取復飛程序(go-around，GA，又稱重飛)；聲明指出，捷藍206航班機員接到塔台指示後復飛，後來在波士頓安全降落。

根據航班追蹤查詢網站Flight Aware紀錄，捷藍航班是從田納西州納許維爾(Nashville)起飛，目的地為波士頓。

波士頓 田納西州 機場

上一則

芝加哥市長選舉 瓦拉斯、強森入決選 現任市長落選

延伸閱讀

洛杉磯國際機場額外獲聯邦3100萬資助 用來改進道路

洛杉磯國際機場額外獲聯邦3100萬資助 用來改進道路
挪威廉價航空新航線 今夏起大華府直飛倫敦

挪威廉價航空新航線 今夏起大華府直飛倫敦
紐約市首場大雪逾百航班取消 周末或迎第二場降雪

紐約市首場大雪逾百航班取消 周末或迎第二場降雪
俄聖彼得堡機場一度關閉 媒體指空中出現不明物

俄聖彼得堡機場一度關閉 媒體指空中出現不明物
瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材

瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材
JFK停電意外 長榮：機場需有應變計畫

JFK停電意外 長榮：機場需有應變計畫

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

拉耳朵、打頭部 芝華裔女教師體罰4名小二生遭控罪

2023-02-28 09:58
德州雇主在2023年裁員人數僅次於加州。（Getty Images）

僅次於加州…德州公司裁員數 全美第二多

2023-02-26 13:43

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄