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芝加哥市長選舉 瓦拉斯、強森入決選 現任市長落選

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥市級選舉28日舉行，市長職位由前芝加哥公校系統執行長瓦拉斯(圖)、現任庫克郡委員會委員強森的票數領先。（Getty Images）
芝加哥市級選舉28日舉行，市長職位由前芝加哥公校系統執行長瓦拉斯(圖)、現任庫克郡委員會委員強森的票數領先。（Getty Images）

芝加哥市級選舉28日舉行，至晚間8時為止的開票結果顯示，市長職位由前芝加哥公校系統執行長瓦拉斯(Paul Vallas)、現任庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)的票數領先，由於兩人得票均未過半，因此將在4月4日的決選爭勝負。

華人聚居的11區區長方面，現任華裔區長李惠華與資深警察席拉威諾(Anthony Ciaravino)票數呈現拉鋸戰，由於兩人得票均未超過50％，因此也將在4月4日進行決選。

此外，華人居民也不少的12區區長，則由挑戰者拉米瑞茲(Julia Ramirez)擊敗現任雅巴爾卡(Anabel Abarca)；華裔女婿、25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)一度陷入苦戰，還好最後扳回劣勢取得連任。

這次選舉共有市長、50個區的區長、書記官(City Clerk)、財政官(City Treasurer)，以及全市22個警分局「警區委員會委員」(police district councils)等五個職位要選。其中警區委員為全新推出的職位。

由於今年郵寄投票申請人數突破20萬創下市級選舉歷史新高，因此28日晚間的開票結果仍無法確認候選人實際票數，芝加哥選委會表示，到27日為止，已經收到12多萬張郵寄選票寄回，還有約7到8萬張仍未收到，所有郵寄選票的計票選舉日為3月14日，屆時才會有最終結果。

選委會表示，今年選擇郵寄選票的人數占比25％，提前投票也有25％，另外五成選民則在28日選舉日投票。

來自於警察、消防員家庭的瓦拉斯，以治安優先的政見獲得不少選民青睞，選舉期間曾到華埠拜票的他表示，如當選將增聘中英雙語警察，讓更多警察回歸街頭巡邏解決治安問題；房地產稅方面則計畫對個人地稅漲幅設立上限，減輕市民沉重負擔；他並承諾，一定會傾聽華社對近南區高中地點及相關意見，再做出最符合社區需求的決定。

芝加哥市級選舉28日舉行，市長職位由前芝加哥公校系統執行長瓦拉斯、現任庫克郡委員...
芝加哥市級選舉28日舉行，市長職位由前芝加哥公校系統執行長瓦拉斯、現任庫克郡委員會委員強森(圖右)的票數領先。（Getty Images）

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