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疫期芝加哥市中心人口逆勢猛增…亞裔僅次白人 第2多

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥市環區範圍內，包括最受歡迎的千禧公園。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市環區範圍內，包括最受歡迎的千禧公園。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管新冠疫情期間，芝市居民搬離市中心一度成為趨勢，但一項新的報告指出，疫情2020年至2022年的三年期間，位於芝加哥市中心的環區(Loop)人口逆勢成長，從4萬2300人增加到4萬6000人，增幅近9%；該區過去20年間，以華裔為主的亞裔居民更是成長迅速，成為僅次於白人的第二大族群。

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)的這份報告表示，芝市中心北區、西區、南區的人口在過去三年都有成長，但增幅都不如環區大，而2020年的聯邦人口普查資料也顯示，環區是全美城市市中心人口成長最迅速的區域，報告提到，環區已經從辦公、零售與酒店的混合社區，逐漸轉變為有更多住宅的社區。

芝市環區範圍北至芝加哥河，南到羅斯福大道(Roosevelt Ave.)，東至密西根湖，西到芝加哥河，其中包括千禧公園、芝加哥文化中心、市府大廳等。2010年至今，該區人口增長幅度達44％，高居全市所有社區之冠。

該區居民的增加，替市中心商家帶來巨大經濟利益，2022年期間，居民在環區商家估計花掉4.81億元，平均下來，每個家庭年度在該區消費達18萬8000元，報告指出，環區家庭平均約有14萬9000元的可支配收入。

環區人口增加也使當地的人口組成發生變化，環區2020年的非裔人口比率為7%，比2000年的20％大幅減少；而同一時期，環區的西語裔居民比率從6％增加到10％。過去20年間，環區亞裔居民增長幅度更大，占比從10％提高到21％。

數據顯示，從2000年到2020年間，環區人口仍以白人占多數，不過其比率從62％降至59％，而亞裔是環區占比第二高的族裔(21%)，環區亞裔居民中又以華裔7%最多，約有3220人。根據分析，中文已成為內環區除英文以外最多居民使用的語言，該區有8%的居民在家講中文。

在居民人口、教育、收入方面，45%的環區居民年齡不到35歲，其中25歲到34歲的比率達33%；該區大學學歷的居民達86%；年輕夫妻42％，單身族36%；該區63%的居民年薪超過10萬元。

報告指出，年收低於7.5萬元的家庭，很難在環區找到或負擔得起的住房，芝加哥市的家庭中位年收為6.2萬元，環區家庭中位年收則有11.3萬。為解決可負擔住房問題，芝市正在推動振興拉謝爾街(La Salle St.)的項目，市府計畫將該街道上空置的辦公樓、零售店空間，改建推出可負擔住宅。

交通便利、位置在市中心、近密西根湖、靠近上班地點，加上文化與藝術活動豐富，是環區居民列出居住該處的優勢，不過，環區區民普遍對於市中心治安問題感到困擾，高達58%的居民表示該區晚上不安全。

芝加哥 亞裔 疫情

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