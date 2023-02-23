我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路

內蒙煤礦坍塌53人被埋 倖存者回憶逃生驚險現場

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

儘管庫克郡物業東主不久前才支付完2021年第二張房地產稅單，庫克郡財長辦公室23日宣布，新年度2022年的第一期地稅單即日起已經上線，屋主可以從官網查詢到地稅金額，紙本稅單則將從3月起寄發，繳款期限為4月3日。

去年12月底才剛繳了6000多元地稅的華埠一單位公寓屋主Alice說，感覺荷包才被掏空，竟然新一期地稅單又來了，領固定薪資的她無奈表示，上一期地稅金額因為重估暴增了50％，因為她沒有把地稅納入每月貸款繳付金，好不容易湊錢繳清，現在又要付新一期的大筆地稅金，「再這樣漲下去，不搬家不行了」。

庫克郡房地產稅單每年分成兩期寄發，第一期原本應在3月1日截止繳交，但受到去年寄發2021年第二期地稅單延遲了150天的影響，伊州立法機構通過允許今年首期地稅單繳交期限延後。根據庫克郡財長辦公室解釋，原本應該在去年8月寄發的第二期稅單，是因為房產重估以及升級電腦系統造成。

通常情況下，庫克郡房地產稅的繳交截止日為每年的3月1日及8月1日。然而上述情況卻導致屋主在繳交2021年第二期地稅與2022年第一期地稅間，僅相隔53天，許多在2021年房產重估後收到地稅金額飆升的屋主，面臨更加沉重的財務壓力。

新一期的地稅單，即日起可上庫克郡財長官網，然後輸入稅號或地址查詢，網址：cookcountytreasurer.com。

屋主拿到稅單後，可選擇直接到庫克郡財長辦公室付款，地址：118 N Clark St. Room 112，Chicago，IL 60602)；或到任何大通銀行(Chase Bank)、社區銀行(Community Bank)據點繳交，業主務必記得攜帶稅單與支票。如想要郵寄付款者，可將稅單與支票一起寄往Cook County Treasury Office (118 N Clark St. Room 112，Chicago，IL 60602)。

免費線上付款是最簡單快速的方式，業主直接上財長辦公室官網，在提供銀行帳戶後，由財長辦公室直接從中扣掉稅款，業主也可選擇以信用卡付款，不過這種付款方式將必須支付稅款2.1%的額外手續費。

庫克郡財長辦公室表示，納稅人也可在預算容許的情況下，選擇分期支付稅款，不過納稅人將因此承擔逾期繳納而導致的任何相關利息和費用。

庫克 房地產 支票

上一則

新州實體賭場 1月獲利逾2億元 2023全年看好

下一則

冰風暴襲大芝加哥 多段街道結冰 近9萬戶停電

延伸閱讀

財長葉倫：全球經濟較幾個月前的預期有所改善

財長葉倫：全球經濟較幾個月前的預期有所改善
芝市長候選人強森訪華埠 高中選址會聽取華社意見

芝市長候選人強森訪華埠 高中選址會聽取華社意見
最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州
房地產稅太高 庫克郡屋主3途徑可提上訴

房地產稅太高 庫克郡屋主3途徑可提上訴
地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機
中商務部：對美財長葉倫盼訪中持歡迎態度

中商務部：對美財長葉倫盼訪中持歡迎態度

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40
根據聯邦人口普查局的數據，全國家庭每戶平均繳交的房地產稅金額為2690元，而伊利諾州的房地產稅率2.23%，僅次於新澤西州的2.47%，名列全美第二高。（Pixabay）

最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

2023-02-22 12:38

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺
Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味
年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活