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駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

亞美聯盟守夜 悼仇恨犯罪亞裔逝者

駐芝中領館：密州大2中槍中國留學生已脫離險境

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

中國駐芝加哥總領館發言人16日表示，密西根州立大學兩名遭槍擊中國留學生，經手術治療後已經脫離生命危險，駐芝中領館也與受傷學生家屬取得聯繫，並為家屬來美提供必要協助。

駐芝中領館表示，密西根州立大學的嚴重槍擊事件令人震驚，中國駐芝加哥總領館對兇嫌濫殺無辜的殘忍犯罪行徑表達強烈憤慨和嚴厲譴責。在槍擊事件發生後，駐芝中領館高度重視，立即啟動應急機制，第一時間聯繫當地警方、密西根州立大學校方和中國學聯會與當地僑社等，多方了解案情及中國留學生傷亡情況。

經與當地警方核實，槍擊事件的三名罹難者中無中國留學生，但五名中槍傷者中包括兩名中國留學生，兩人在醫院接受手術治療後已脫離生命危險，醫院正進一步評估下步治療方案。

駐芝中領館說，已與受傷中國留學生家屬取得聯繫，並向家屬表示慰問，同時為家屬來美提供必要協助。領館與校方保持密切聯繫，協助做好家屬來美相關保障事宜。槍擊事件發生後，密州大中國學聯會已及時發布安全通報，提醒該校中國留學生加強自我安全防範，如有需要第一時間向警方或駐芝中領館尋求協助。

此外，駐芝中領館也敦促美有關方面採取切實有效措施，保障包括留學生與中國公民在美正常旅居工作生活的安全和合法權益。

駐芝中領館提醒領區包括中國留學生及中國公民密切關注當地治安狀況，進一步提高風險意識，加強安全防範與自我防護，確保自身安全。如遇安全威脅，請立即撥打美國報警求助電話，並聯繫總領館尋求領事協助。

領館將繼續密跟蹤密州大槍擊案後續進展，做好相關領事保護與協助工作。

中國留學生 中領館 槍擊

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