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半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

編譯林思牧／即時報導
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

德州一名24女子，凌晨2時多公寓單位突然停電，電力公司的電話服務員請她查看電路開關箱，結果她差一點被一名男子押走，警方表示這可能是歹徒的一種新騙術，電力顧客應該小心防範。

2月11日(周六)凌晨快到3點的時候，這位聖安東尼奧的女市民還沒有睡覺，這時電燈閃爍了一下，接著整個公寓單位陷入一片黑暗中，但是她從窗戶可以看到外面的照明燈還亮著，因此不是全面的停電。她所住的地區，供電的是CPS能源公司(CPS Energy)，接聽電話的服務人員查看電腦資訊以後，發現電力系統一切正常。

那位服務員給她指示，要她去查看公寓單位內部的電路開關箱(circuit breaker box)，她看到裡面的每個鍵都是在供電的位置，於是服務員請她去看公寓外部的電路開關箱，當她拿著手機和手電筒在看開關箱的時候，突然一隻男人的手抓住她的手腕，要把她拉向附近的一輛深色休旅車SUV。

她嚇得大聲喊叫，用力掙脫那人的手，幸運的是她安全的跑進了自己的公寓，把門鎖好以後餘悸猶存的打電話報警，警察來到之後在附近搜查，並沒有找到犯案的男子。警方表示，這名心懷不軌的人可能看過這名女子，那天夜深人靜時看到她房間的燈還亮著，便想出這個詭計要把她誘騙到外面，於是把電路開關箱打開，把幾個按鍵切掉，電力中斷會給生活帶來極大的問題，讓住在屋裡的人必須到外面處理。

CPS能源公司得知這個事件後表示，不論是男性或女性的顧客，天黑之後都不要單獨去查看戶外的電路開關箱，免得給歹徒有可乘之機，結伴到戶外去查看之前，最好先把戶外的照明燈都打開，在室內先觀察外面的情況一陣子，確定沒有可疑的人以後再開門出去。

警察 德州 休旅

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