15年前的情人節 北伊大校園槍擊倖存者記憶猶新

2008年的2月14日，北伊大發生過5死21傷的校園槍擊案。( )

密西根州立大學13日晚間的校園槍擊 濫殺，引起全國矚目，對於15年前的2月14日經歷北伊利諾大學(NIU)5死21傷槍擊案的倖存者來說，該宗案件無疑又掀起當年的心痛回憶，現年37歲的北伊大槍擊案目擊者斯特龍伯格(Kevin Stromberg)說，槍聲、警報聲與玻璃破碎的聲音，至今仍迴盪腦海、記憶猶新。

斯特龍伯格說，2008年的情人節也是周二，他正在教室上課，一名前北伊大學生突然從講台後的門衝進教室，接著持獵槍與辦自動手槍向教室內的人開火，最終造成五人死亡，21人受傷。「我記得我躺在地上，槍手一度走下講台，沿著我們那排座位的過道走過來，很幸運他沒有走到我旁邊的過道，而是轉身走回講台」。

斯特龍伯格說，槍手走回講台後就開槍自殺，這段經歷至今無法忘記，這次事件也讓當時攻讀心理學的他，決定成為一名心理治療師，促使他投入與創傷受害者一起克服難關的工作。他目前在芝城 西郊瑞柏市等地區的諮商工作室(Counseling Works)擔任臨床主任與治療師。

在該起槍擊事件中彈的當年另一名北伊大學生科雷利斯(Korellis)說，隨著時間推移，這段記憶或許會慢慢變淡，但疤痕永遠存在，他說，當時約有120名學生在教室上海洋學的課，距離下課僅剩15分鐘時，突然有人闖入開槍。當槍手重新裝新子彈時，他跑向教室的出口門，「這時我感覺有東西打到我的後腦杓，我在流血」，他趕緊抱著頭，但槍手仍持續開槍。

後來他被送進醫院急救，「醫生說我離嚴重神經損傷只差幾毫米」，科雷利斯說，比起不幸喪生的同學，「我很幸運」。

然而在北伊大槍擊案後，這麼多年來美國的隨機大規模濫殺有增無減，根據FBI 統計，2000年時全美僅一樁該類事件，到2021年時增長到61件。而2020-2021學年期間，全美更有多達93所學校發生槍擊案，寫下FBI20年來紀錄的新高。

往年北伊大每年都會在該起槍擊事件的事發日舉行紀念活動，但該校發言人金恩(Joe King)說，受害者家屬要求校方今年不要再舉行紀念活動。

當年喪生的五名北伊大學生，分別為20歲的Gayle Dubowski、20歲的Catalina Garcia、32歲的Julianna Gehant、19歲的Ryanne Mace、20歲的Daniel Parmenter，儘管停辦紀念儀式，但這五人仍存在家人與倖存者心中。