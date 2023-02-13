我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

密西根州立大學校園槍擊 1死多傷 槍手在逃

密西根州立大學校園槍擊 至少1死5傷 槍手在逃

特派員黃惠玲／即時報導
密州大柏齊大樓13日晚間發生槍擊案。（密州大官網）
密州大柏齊大樓13日晚間發生槍擊案。（密州大官網）

13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密西根州立大學(Michigan State University)警方在推特發文表示，該校校園13日晚間發生槍擊事件，至少有一人中槍死，至少5人受傷，其中幾名生命垂危，目前推斷有一名嫌疑人，目擊者描述槍手是一名「帶著口罩的矮個子男性」，警方表示，槍手仍在逃。

密大警方表示，「我們仍接到多通有關校園有槍手的舉報電話」。

在接獲學校位於東蘭辛(East Lansing)校區柏齊大樓(Berkey Hall)附近發生槍擊事件的報告後，該局立刻命令學生、教職員就地躲避。在晚間8時30分左右發出的警報中稱，在東蘭辛校區或附近發生了槍擊案，建議學生與教職員立刻躲避，並隨時檢查校方警報系統alert.msu.edu的最新信息。

柏齊大樓位於密州大校園北區，是社會科學學院、公共政策與社會研究所及社會學系的所在地。

密西根州立大學警方隨後在官方推特上表示，在密州大校園槍擊案後約一小時，距離柏齊大樓約一哩處的該校健身中心IM East，又傳出另一起槍擊案。

根據蘭辛州日報(Lansing State Journal)報導，東蘭辛高中禮堂13日晚間舉行的學區委員會議被封鎖，警方阻止人們離開現場。

密西根州立大學東蘭辛校區有大約五萬名學生，中國留學生則約有2000名，該大學位於底特律西北約90哩。

密州大13日晚間8時39分送出槍案警訊。（讀者提供）
密州大13日晚間8時39分送出槍案警訊。（讀者提供）

槍擊 密西根州 推特

上一則

德州去年268人熱死 半數是居民

延伸閱讀

噪聲導致鄰里糾紛 洛市一居民被槍殺

噪聲導致鄰里糾紛 洛市一居民被槍殺
第4具飛行物 美軍在密西根休倫湖領空擊落

第4具飛行物 美軍在密西根休倫湖領空擊落
紐約市血腥周末 12人遭槍擊釀2死

紐約市血腥周末 12人遭槍擊釀2死
紐約市血腥周末 15小時12人遭槍擊 2人死亡

紐約市血腥周末 15小時12人遭槍擊 2人死亡
半月灣槍手趙春利出庭沮喪哭泣 檢察官或遭「禁言」

半月灣槍手趙春利出庭沮喪哭泣 檢察官或遭「禁言」
又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網

又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
休士頓Wisdom高中因一名嫌犯搶劫後又進入校園，學生驚恐奔逃。(擷自推特)

休士頓少年搶劫完還回校 警方圍捕 學生驚逃

2023-02-06 13:18

超人氣

更多 >
吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗