密西根州立大學校園槍擊 至少1死5傷 槍手在逃

密州大柏齊大樓13日晚間發生槍擊案。（密州大官網）

13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密西根州 立大學(Michigan State University)警方在推特 發文表示，該校校園13日晚間發生槍擊 事件，至少有一人中槍死，至少5人受傷，其中幾名生命垂危，目前推斷有一名嫌疑人，目擊者描述槍手是一名「帶著口罩的矮個子男性」，警方表示，槍手仍在逃。

密大警方表示，「我們仍接到多通有關校園有槍手的舉報電話」。

在接獲學校位於東蘭辛(East Lansing)校區柏齊大樓(Berkey Hall)附近發生槍擊事件的報告後，該局立刻命令學生、教職員就地躲避。在晚間8時30分左右發出的警報中稱，在東蘭辛校區或附近發生了槍擊案，建議學生與教職員立刻躲避，並隨時檢查校方警報系統alert.msu.edu的最新信息。

柏齊大樓位於密州大校園北區，是社會科學學院、公共政策與社會研究所及社會學系的所在地。

密西根州立大學警方隨後在官方推特上表示，在密州大校園槍擊案後約一小時，距離柏齊大樓約一哩處的該校健身中心IM East，又傳出另一起槍擊案。

根據蘭辛州日報(Lansing State Journal)報導，東蘭辛高中禮堂13日晚間舉行的學區委員會議被封鎖，警方阻止人們離開現場。

密西根州立大學東蘭辛校區有大約五萬名學生，中國留學生則約有2000名，該大學位於底特律西北約90哩。